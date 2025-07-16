20 ilde 8 ay boyunca sürecek olan festivalin 7. durağı olan Van ayağı, 12 Temmuz Cumartesi günü başladı ve 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününde de çeşitli etkinliklerle sürdü.

Kültür ve sanatı buluşturan Van Kültür Yolu Festivali’nde her yaş grubuna hitap eden etkinlikler yoğun ilgi görmeye devam ediyor.

Festival kapsamında, Van Kalesi Eski Van Evi Önü’nde gerçekleşen “15 Temmuz Fotoğraf ve Belgesel Film Gösterimi”, o karanlık gecenin hafızalara kazınan izlerini yeniden canlandırarak, yaşananların anlam ve önemine güçlü bir vurgu yaptı. Bununla beraber Tasavvuf müziğinin güçlü sesleri Ubeydullah Sezikli ve Elif Avcı, “Saz Söz İrfan” konseriyle Van Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Konser ve Tiyatro Salonu'nu manevi ezgilerle doldurarak gönüllerde derin izler bıraktı.

“ALİCE HARİKALAR DİYARINDA” TİYATRO SALONUNDA SAHNELENDİ

Festivalde çocuk oyunlarına da yer verildi. Trabzon Devlet Tiyatrosu tarafından sahnelenen “Alice Harikalar Diyarında” çocuk oyunu, Muzaffer H. Kırıkkalp’ın yönetmenliğinde Atatürk Kültür Merkezi Van Devlet Tiyatrosu Sahnesi’nde minik tiyatro severlerle buluştu. Hayal gücünün sınırlarını zorlayan bu renkli yapım, izleyicileri farklılıkların güzelliği ve cesaretin gücüyle örülü büyülü bir yolculuğa çıkardı. Eğlenceli karakterler, coşkulu danslar ve etkileyici müziklerle zenginleşen oyun hem çocuklara hem de yetişkinlere keyifli anlar yaşattı.

MEHMET EMİN AY, SÖYLEŞİDE SEVENLERİYLE BİR ARAYA GELDİ

Van’da ki etkinliklerde söyleşiler de düzenlendi. Prof. Dr. Mehmet Emin Ay, “Van’ın Kültürel ve Manevi Değerleri” konulu söyleşisiyle Van Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Konser ve Tiyatro Salonu’nda dinleyicileriyle bir araya geldi. Söyleşide Van’ın köklü tarihinden halk irfanına, tasavvufi mirasından edebi birikimine uzanan zengin değerleri ele alınırken; Mehmet Emin Ay, şehre ruh veren kültürel dokunun günümüzle nasıl buluştuğunu etkileyici bir dille anlattı.

Nostalji Sanat Atölyesi, bu kez çini sanatı çalışmalarına ev sahipliği yaparak katılımcılara geleneksel el sanatlarıyla tanışma ve uygulamalı deneyim kazanma fırsatı sundu. Ayrıca Van Müzesi Fuaye Alanı’nda düzenlenen “Kültürel Miraslar ve Simülasyon Deneyim Atölyesi”nde ise katılımcılar VR deneyimi yaşadı. Dolu dolu geçen festival kapsamında Van AVM’ye yerleştirilen piyanolarda, “Sen de Çal” projesi kapsamında yeteneklerini sergileyen Vanlılar, “Sen de Söyle” kabininde ise Van’ın yeni yıldızı olabilmek için ilk adımlarını attı.

ÇOCUKLARIN RENKLİ KÜLTÜR SANAT YOLCULUĞU DEVAM EDİYOR

Gün boyu devam eden renkli etkinlikler çocuk oyunları ve tiyatrolarıyla da büyük ilgi gördü. Atatürk Kültür Parkı’nda kurulan, içerisinde birbirinden renkli aktiviteler, atölye çalışmaları, sahne gösterileri, tiyatrolar, oyun alanları ve daha birçok etkinliğin yer aldığı “Çocuk Köyü” minik misafirlerini ağırlamaya devam ediyor.

Çocuklar; “Arkeopark”, “Çanakkale Mobil Müze ve Sergisi”, “Aselsan” ve “Ali Baba'nın Çiftliği” gibi etkinlik alanlarında eğlenirken öğrenme fırsatı yakalarken, TRT Market’te ise TRT’nin sevilen lisanslı ürünlerine kavuşuyor. Festivalin dördüncü gününde “İpli Kukla Dans Gösterisi” ve “Kaptan Pengu ve Arkadaşları” çocuk tiyatrosuyla keyifli zaman geçiren çocuklar, Van Müzesi Teşhir Alanı’nda gerçekleşen “Kültür Koruyucuları” etkinliğinde geçmişin izinde kültürel mirası koruma konularında bilinç kazandı.

