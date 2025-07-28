Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü tarafından yayımlanan hava tahmin raporunda Van’ın birçok ilçesi için sıcaklık uyarısı yapılırken, Van için toz taşınımı uyarısı da verildi.

Van genelinde havanın parçalı ve az bulutlu olması beklenirken, hava sıcaklıklarının ise mevsim normalleri üzerinde seyretmesi ön görülüyor.

Van’da rüzgarın ise güneyli ve batılı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Yapılan meteorolojik değerlendirmelerde Van ve çevre iller için toz taşınımı uyarısında bulunan Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü şu ifadeleri paylaştı:

“Bölgemizde toz taşınımı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma, çamur şeklinde yağış gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.”

Van’da bugün hava durumu ise şu şekilde olacak;

Bahçesaray: Sıcak 18/36 C

Başkale: Parçalı ve az bulutlu 19/30 C

Çaldıran: Parçalı ve az bulutlu 16/32 C

Çatak: Sıcak 16/36 C

Edremit: Az bulutlu 19/33 C

Erciş: Sıcak 18/35 C

Gevaş: Parçalı ve az bulutlu 18/34 C

Gürpınar: Sıcak 17/35 C

İpekyolu: Az bulutlu 19/33 C

Muradiye: Sıcak 20/35 C

Özalp: Parçalı bulutlu 15/32 C

Saray: Parçalı bulutlu 16/32 C

Tuşba: Az bulutlu 19/33 C