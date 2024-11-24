Van ve çevre illerde yağış bekleniyor. Yağışlardan kaynaklanabilecek olumsuzluklara karşı Van Valiliğinden uyarı geldi.

Valilik tarafından yapılan paylaşımda; "Bugün (Pazar) öğle saatlerinden sonra Muş ve Bitlis illerinde, akşam saatlerinden itibaren ise Hakkari ve Van ili çevrelerinde yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde başlaması beklenen yağışların gece saatlerinden sonra hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte kar şeklinde devam edeceği tahmin edilmektedir. Yağışların Bitlis, Muş, Hakkari ve Van ilinin güney ilçelerinde (Gevaş, Başkale , Bahçesaray ve Çatak) gece ve sabah saatlerinde bölgesel olarak kuvvetli, yükseklerde (2000m üzeri) yoğun kar yağışı şeklinde etkili olması beklenmekledir" denildi.

UYARI YAPILDI

Olumsuz hava koşullarının sebep olabileceği olumsuzluklara da dikkat çekilerek; "Rüzgarın, akşam saatlerinden itibaren güneyli yönlerden kuvvetli rüzgar (40-60 km/sa) şeklinde esmesi tahmin edilmektedir. Kuvvetli rüzgar ve yağışla birlikte yükseklerde tipi ve kar savrulması, rüzgâr üşümesi, enerji nakil hatlarında kopma, çatı uçması, karayolu ulaşımında aksama, karayolu geçitlerinde (Tendürek, Karabet, Kuskunkıran, Kurubaş) gizli buzlanma ve gece saatlerinde don olayı, Van Gölü'nde dalga yükselmesi ve görüş mesafesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunmalıdır. Vatandaşlarımıza saygıyla ve önemle duyurulur" uyarısında bulunuldu.