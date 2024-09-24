Mevsim Normallerinin Altında Hava

Bölgedeki hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği açıklanırken, özellikle Van’ın kuzey ilçelerinde öğle saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışların etkili olacağı öngörülüyor.

Çiftçiler İçin Umut Veren Yağışlar

Beklenen yağışların, yerel sulak alanlar ve tarım arazileri için su kaynağı oluşturabileceği belirtilse de, ani yağışların su baskınlarına yol açabileceği konusunda da dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

Sıcaklık ve Rüzgar Bilgileri

İl merkezleri için en yüksek sıcaklıkların Van’da 19, Bitlis’te 20, Hakkari’de 22 ve Muş’ta 23 derece olarak tahmin edilmesi, bölge halkının giyim tercihlerinde değişiklik yapmasına neden olabilir Van Gölü üzerindeki hava koşullarının parçalı ve az bulutlu olmasının yanı sıra, öğle saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışların etkili olacağı, rüzgarın ise dalga yüksekliğini etkileyerek balıkçılar için önemli bir faktör oluşturacağı bildirildi.