VAN’DA YAĞMURLAR KENTİ BÜYÜK BİR KRİZE SÜRÜKLÜYOR!

Trafik çilesinin kentteki altyapı sorunlarının yanı sıra, özellikle yağmur sonrası trafikteki kaos, sürücüler için dayanılmaz bir hal almaya başladı ve Vanlılar bu duruma isyan etmeye başladı.

HÜDA PAR İl Başkanı'nın Seslenişi

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Van İl Başkanı Rasim Sayğın, yaşanan bu krizin çözülmesi için acil önlemler alınması gerektiğini ifade ederek, belediyenin bu durumu öncelikle gündemine alması gerektiğini vurguladı Sayğın, mevcut altyapı problemlerinin anında çözülemeyeceğini, ancak acil bir planlama yapılması gerektiğini belirterek, yağmurun etkisiyle tıkanan ana arterlerin büyük bir sorun haline geldiğini dile getirdi.

Proje Önerileri ve Çözüm Yolları

Beşyol Meydanı’nda hayata geçirilmesi planlanan Taksim projesinin, Van’ın trafik sorununa köklü bir çözüm sunabileceğini belirten Sayğın, kentin artık şovdan ziyade gerçekçi hizmetler beklediğini ifade etti.