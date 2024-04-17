Van’ın da aralarında bulunduğu Güney Doğu Anadolu THM’ye bağlı illerde, partikül madde (PM10) konsantrasyonları 2023 yılının aynı ayına oranla yüzde 32 azalarak 41 m3 olarak ölçüldü. Şubat ayında PM10 konsantrasyonlarında 2024 yılı Ocak ayına oranla 3 birim iyileşme görüldü.

Van özelinde ise PM10 konsantrasyonları Güney Doğu Anadolu THM ortalamasının üstüne çıkarak Şubat ayında 44 m3 olarak ölçüldü.

Yine aynı şekilde Güney Doğu Anadolu THM’ye bağlı illerde kükürt dioksit (SO2) konsantrasyonları, 2023 yılının Şubat ayına oranla 2024 Şubat ayında yüzde 21 azalarak 18 olarak kayıtlara geçti.

Van’ın hava kalitesi'ni etkileyen kükürt dioksit, ana kaynağı yüksek yağlardan oluşan linyit ve kömür gibi madenlerin ısınma veya sanayi bölgelerinde kaynak olarak kullanılmasından açığa çıkıyor. Şubat ayında Van’da ölçülen SO2 yani havada asılı bulunan kükürt dioksit maddesi 13 m3 olarak ölçüldü.

Bugün itibariyle paylaşılan hava kalitesi değerine göre ise 7 günlük hava kalitesi değeri 42 birimde kalarak iyi seviyeye ulaştı. Buna göre temiz havayı değerlendirmek isteyen Vanlılar gönül rahatlığıyla açık havanın keyfini çıkarabilecek.