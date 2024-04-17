Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Kamuda tasarruf konusunda bir taraftan Hazine ve Maliye Bakanlığımız bir çalışma yapıyor, bir taraftan da Strateji ve Bütçe Başkanlığımız ciddi bir çalışma yürütüyor. 15 değil çok daha fazla bir madde sayısı. Bütün bunları bir yerde toparlayıp, belli bir süzgeçten geçirip uygulamaya geçeceğiz." dedi.

Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Seçimden önce, başta döviz piyasası olmak üzere ekonomide veriye dayalı olmayan bir sürü haberle spekülasyon yapıldığını, milletin yanıltıldığını belirten Yılmaz, seçim sonrası bu spekülasyonların tam aksinin olduğunu, normal programlarının daha kararlı, güçlü şekilde devam ettiğini ve bu süreçte Merkez Bankasının epey bir rezerv biriktirdiğini söyledi.

Yılmaz, 4 yıla yakın seçimsiz bir döneme girildiğini, bunun büyük bir fırsat penceresi olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"Bu ortam orta, uzun vadeli konulara yoğunlaşmamız açısından bir imkan sunuyor. Türkiye de bir eşikte, üst orta gelir grubunda bir ülkeyiz, yüksek gelirli ülkeler ligine geçiş eşiğindeyiz. Bu da yapısal bazı dönüşümlerle, sanayide verimliliği arttırma, rekabet gücünü arttırma, dijitalleşme, yeşil dönüşümle olabilecek bir şey. Bir taraftan da çok daha verimli işleyen bir kamu yönetimi sistemi, bürokrasinin daha da sadeleştirilmesi, etkinleştirilmesi gibi birçok boyutu var işin. Orta Vadeli Program'da aslında bu çerçeve var. Dolayısıyla bunu uygun bir zamanlamayla, çalışmalar olgunlaştıkça peyderpey hayata geçireceğiz."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, bundan sonraki Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantılarının çoğunun gündeminin, yapısal dönüşümler başta olmak üzere kamuda verimliliği arttırma, tasarruf, daha etkili önceliklendirme konularıyla ilgili olacağını ifade etti.

"Kamuda tasarruf bizim için çok öncelikli bir konu"

"Tasarrufla ilgili 15 maddelik tasarruf paketi getirilmesi şeklinde bir gündemin konuşulduğuna" ilişkin soruyu Yılmaz, şu şekilde yanıtladı:

"Kamuda tasarruf konusunda bir taraftan Hazine ve Maliye Bakanlığımız bir çalışma yapıyor, bir taraftan da Strateji ve Bütçe Başkanlığımız ciddi bir çalışma yürütüyor. 15 değil çok daha fazla bir madde sayısı. Bütün bunları bir yerde toparlayıp, belli bir süzgeçten geçirip uygulamaya geçeceğiz.

Kamuda tasarruf bizim için çok öncelikli bir konu. Ama tasarrufun özü de bir taraftan önceliklendirme, odaklanma, verimliliği arttırma, yani tasarruf derken harcamaların azaltılmasının yanı sıra mevcut harcamaları daha verimli hale getirme, önceliklendirme, ekonominin rekabet gücüne, verimliliğine, sosyal refaha daha fazla katkı sunar hale getirme boyutları da var."

Buna yönelik çalışmada epey bir mesafe alındığını aktaran Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yurt dışı programı sonrasında ilgili diğer kurumlarla birlikte çalışmayı sonuçlandıracaklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "tasarruf konusunda yasaya neden ihtiyaç duyulduğuna" ilişkin soruya ise "Yasaya ihtiyaç duyulan konular olduğu gibi ihtiyaç duyulmadan yapılacaklar da var. Konusuna göre, yani genelgeyle yapılacak iş var, idari kararla yapılacak iş var. Uygulamayla olacak işler var. Yasayla olan kısımlar da olabilir tabii." yanıtını verdi.