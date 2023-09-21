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WanHaber - ÖZEL

Van Ticaret ve Sanayi Odası (VANTSO) tarafından "Van Mutfak Yöresel Ürünler Gurme Fuarı" Van Expo Fuar ve Kongre Merkezi'nde 15 – 17 Eylül tarihleri arasında düzenlendi. Van'da ilk defa düzenlenen fuar, vatandaşlar tarafından ilgi ile takip edilirken, fuara 27 yerel firma olmak üzere toplamda 39 firma katılım sağladı.

Yemek, bakliyat, hububat, baharat, yağ, et ürünleri, unlu mamuller, çikolata, şekerleme gibi coğrafi işaretli ürünlerinin yer aldığı fuara ünlü şefler de katılım sağladı.

2 gün süren "Van Mutfak Yöresel Ürünler Gurme Fuarı'nı" toplamda 22 bin 875 kişinin ziyaret ettiği açıklandı.

Haber: Mehmet Salih Giyci