Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Van’a iniş-kalkış yapan yolcu trafik raporunu paylaştı.

DHMİ tarafından paylaşılan verilere göre Şubat ayında Türkiye geneli 14 milyon 700 bin kişi uçak yolculuğu yaptı.

Verilerde Van Ferit Melen Havalimanı’nda 2024 yılı Şubat ayı yolcu trafiği de yer aldı.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü uçak trafiği istatistiklerine göre Van’da Şubat ayında iç hat uçak trafiğinde bin 346 uçak, dış uçak trafiğinde ise 12 uçağın iniş kalkış yaptığı kayda geçti.

Şubat ayında Van Ferit Melen Havalimanı’nda iç hat yolcu trafiğinde 135 bin 26 yolcu iniş-kalkış yaparken, dış hat yolcu trafiğinde ise 790 yolcu iniş kalkış yaptı. Toplamda 135 bin 816 yolcu Van Ferit Melen Havalimanı’nda yolculuk yaptı. 2024 yılı Ocak ve Şubat ayı toplam uçak yolculuğu yapan kişi sayısı ise 275 bin 51 olarak verilerde yer aldı.