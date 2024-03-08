Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ ve HDP Onursal Başkanı Ertuğrul Kürkçü, HDP Eski Eşgenel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk ve siyasetçiler Nazmi Gür, Esat Canan, Adil Zozani, Halil Aksoy ve Hüsamettin Zenderlioğlu hakkında “örgüt propagandası” iddiasıyla açılanan davanın 11’inci duruşmasında karar çıktı.

Duruşmada konuşan Van eski milletvekili Nazmi Gür, iddianamenin usulüne uygun hazırlanmadığını belirterek, “Milletvekilliği yaptığım dönemde Meclis’e gelen bir fezleke söz konusu değildir. Dosyada aleyhe bir delil bulunmamaktadır. Dosya kolluğun düzenlemiş olduğu tutanaktan ibarettir. Dosyanın usul yönünden ret edilmesi gerektiğini düşünüyorum, bu yöndeki talebimi tekrar ediyorum” dedi.

TOPLAMDA 27 YIL CEZA

İddia makamı tevsii tahkikat talebinin reddine karar verilmesini idtedi. Mahkeme, tüm talepleri reddetti. Kararını açıklayan mahkeme, Adil Zozani’ye 7 yıl 6 ay, Halil Aksoy’a 7 yıl 6 ay, Aysel Tuğluk’a 6 yıl, Nazmi Gür’e 6 yıl hapis cezası verdi.

Mahkeme, Esat Canan’ın beraatine karar verdi.