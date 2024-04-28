Kamuda tasarruf dönemi başladı.

Kamuda tasarruf dönemine geçildiğini önce Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek akabinde ise Irak dönüşü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı.

Bir açıklama ise bu konuya dair CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den geldi.

Özel açıklamasında CHP'nin de tasarruf dönemine geçtiğini belirtti.

Özel, önümüzdeki hafta ‘israf ve tasarruf genelgesi’ yayınlayacaklarını söyledi.

"Kamu zararına yol açan işlemlerin hesabını soracağız"

Manisa’da partisinin adaylarının kazandığı Yunusemre ile Şehzadeler belediyelerini ziyaret eden Özel, seçimi sandıkta bıraktıklarını, ayrım gözetmeksizin herkese eşit ve adil hizmet vereceklerini kaydetti.

Özel; önceki belediye yönetimlerinin yapmış oldukları kusurları, küçük hataları görmezden gelebileceklerini ancak kasıtlı yapılan, kamu zararına yol açan iş ve işlemlerin hesabını yargı önünde soracaklarını belirtti.

"İsrafı sonlandırmaya katkı sağlanmasını isteyeceğiz"

Özel, gelecek hafta CHP olarak kazandıkları belediyelerde uygulamaya koymak üzere “israf ve tasarruf genelgesi” yayımlayacaklarını dile getirerek, “Önümüzdeki hafta yayınlayacağımız tasarruf genelgesiyle Türkiye’de yeni bir çağ, yeni bir çığır açacağız.

Sonra herkesten bu tasarrufa ve bu israfı sonlandırmaya katkı sağlamasını isteyeceğiz. Diğer partilere de örnek olmasını isteyeceğiz.” dedi.