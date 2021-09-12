Vanspor’un Yeni Yönetiminin Görev Dağılımı Belli Oldu

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Kısa bir süre önce kogreye giden ve yönetim değişikliğinin yapıldığı Silahtaroğlu Vanspor Futbol Kulübü'nde yeni görev dağılımı belli oldu. Vanspor Futbol Kulübü, sosyal medya hesapları üzerinden yapılan paylaşımda "Vanspor‘umuzun yönetim şeması belirlenmiştir. Şehrimize ve kulübümüze hayırlı olsun. Ayrıca tüzüğümüzde yer alan, Onursal Başkanlık ve Onursal Üyelik ile ilgili çalışmamız şehrimizin İleri gelenleri ve iş insanlarını kapsayacak şekilde Onursal Divanımız büyüklerimizin ziyaretinden bir ay sonra kamuoyu ile paylaşılacaktır." açıklamasında bulundu.

Vanspor FK Başkanlığına İş İnsanı Seyithan İzsiz, As Başkanlığı da Deva Partisi Kurucular Kurulu Üyesi, İş İnsanı Mehmet Avcı getirildi.

Kulüpte Genel Sekreter Hasan Aydinç, Futbol Şube Sorumlusu Oktay Ukay, İdari İşler Sorumlusu Dikmen Kaya, Mali İşler Sorumlusu Abdulkadir Çetin, Arge ve Tanıtım Sorumlusu Mehmet Akın Dinçer, Kurumsal İletişim Koordinatörü Yunus Emre Aykaç, Medya ve Tanıtım Sorumlusu Çetiner Çetin, Kurumsal İlişkiler Sorumlusu Veysel Ürüm, Dış İlişkiler Sorumlusu Levent Cankurtaran, Sivil Toplum Kuruluşları Sorumlusu Müjdat Çelik, Organizasyon Sorumlusu Adnan Bayram, İş Dünyası İlişkileri Sorumlusu Mehmet Yasin Ertürk Sayman Ferhat Kıyak olarak belirlendi.