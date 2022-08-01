Vanspor’un yeni yönetim kadrosu belli oldu!

Vanspor FK yönetimi 20 Temmuz 2022 Çarşamba günü kongre için toplanmış ve yeterli çoğunluk sağlanamadığı için kongre tarihi 1 Ağustos 2022 tarihine ertelenmişti. Ertelenen kongre bugün saat 14.00'da yapıldı. Kongreye Vanlı İş İnsanı Ferhat Kıyak tek aday olarak girdi. Böylece Vanspor FK'da yeni başkan Ferhat Kıyak oldu.

Ferhat Kıyak başkanlığında divana sunulan 21 asıl 21 yedek isimlerin oluştuğu liste oyların tamamını alarak yeni yönetimi oluşturdu. Bu sonuçla Vanspor FK'da Ferhat Kıyak dönemi resmen başladı.

Ferhat Kıyak Yönetim Listesi

Asil

Feyat Kıyak

Özcan Kara

Veysel Ürün

İsmail Ayaz

Fatih Sarp

Mehmet Kızıloğlu

Şahin Özant

Yasin Ertürk

Okan Çiftçi

Çetin Ebinç

Erol Temel

Harun Şevgin

Abdulcabbar Horoz

Vedat Dursun

Fatih Kaya

Mert Altaylı

Yalçın Laçin

Ahmet Hüseyin Koyuncu

Sıracettin Ünlü

Özgür İreç İlhan

Gökhan Hanoğlu

Denetim Asil

Yılmaz Kılıç

Mehmet Yıldız

Kurtuluş Ayaz

Disiplin Asil