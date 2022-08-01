Vanspor’un yeni yönetim kadrosu belli oldu!
Yeni sezonda TFF 2. Futbol Ligi Kırmızı Grupta mücadele edecek olan Vanspor, yaptığı son olağanüstü kongre ile yeni yönetimini oluşturdu. Kırmızı siyahlı kulüpte Feyat Kıyak dönemi başladı.
Vanspor FK yönetimi 20 Temmuz 2022 Çarşamba günü kongre için toplanmış ve yeterli çoğunluk sağlanamadığı için kongre tarihi 1 Ağustos 2022 tarihine ertelenmişti. Ertelenen kongre bugün saat 14.00'da yapıldı. Kongreye Vanlı İş İnsanı Ferhat Kıyak tek aday olarak girdi. Böylece Vanspor FK'da yeni başkan Ferhat Kıyak oldu.
Ferhat Kıyak başkanlığında divana sunulan 21 asıl 21 yedek isimlerin oluştuğu liste oyların tamamını alarak yeni yönetimi oluşturdu. Bu sonuçla Vanspor FK'da Ferhat Kıyak dönemi resmen başladı.
Ferhat Kıyak Yönetim Listesi
Asil
- Feyat Kıyak
- Özcan Kara
- Veysel Ürün
- İsmail Ayaz
- Fatih Sarp
- Mehmet Kızıloğlu
- Şahin Özant
- Yasin Ertürk
- Okan Çiftçi
- Çetin Ebinç
- Erol Temel
- Harun Şevgin
- Abdulcabbar Horoz
- Vedat Dursun
- Fatih Kaya
- Mert Altaylı
- Yalçın Laçin
- Ahmet Hüseyin Koyuncu
- Sıracettin Ünlü
- Özgür İreç İlhan
- Gökhan Hanoğlu
Denetim Asil
- Yılmaz Kılıç
- Mehmet Yıldız
- Kurtuluş Ayaz
Disiplin Asil
- Fırat Keskin
- Sinan Taş
- Rıdvan Akman
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|0
|0
|2. Alanyaspor
|0
|0
|3. Ankaragücü
|0
|0
|4. Antalyaspor
|0
|0
|5. Beşiktaş
|0
|0
|6. Karagümrük
|0
|0
|7. Fenerbahçe
|0
|0
|8. Galatasaray
|0
|0
|9. Gaziantep FK
|0
|0
|10. Giresunspor
|0
|0
|11. Hatayspor
|0
|0
|12. Başakşehir
|0
|0
|13. İstanbulspor
|0
|0
|14. Kasımpaşa
|0
|0
|15. Kayserispor
|0
|0
|16. Konyaspor
|0
|0
|17. Sivasspor
|0
|0
|18. Trabzonspor
|0
|0
|19. Ümraniye
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Adanaspor
|0
|0
|2. Altay
|0
|0
|3. Altınordu
|0
|0
|4. Bandırmaspor
|0
|0
|5. Bodrumspor
|0
|0
|6. Boluspor
|0
|0
|7. Denizlispor
|0
|0
|8. Erzurumspor
|0
|0
|9. Eyüpspor
|0
|0
|10. Gençlerbirliği
|0
|0
|11. Göztepe
|0
|0
|12. Keçiörengücü
|0
|0
|13. Manisa Futbol Kulübü
|0
|0
|14. Pendikspor
|0
|0
|15. Rizespor
|0
|0
|16. Sakaryaspor
|0
|0
|17. Samsunspor
|0
|0
|18. Tuzlaspor
|0
|0
|19. Ö.K Yeni Malatya
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Bournemouth
|0
|0
|2. Arsenal
|0
|0
|3. Aston Villa
|0
|0
|4. Brentford
|0
|0
|5. Brighton
|0
|0
|6. Chelsea
|0
|0
|7. Crystal Palace
|0
|0
|8. Everton
|0
|0
|9. Fulham
|0
|0
|10. Leeds United
|0
|0
|11. Leicester City
|0
|0
|12. Liverpool
|0
|0
|13. M.City
|0
|0
|14. M. United
|0
|0
|15. Newcastle
|0
|0
|16. Nottingham Forest
|0
|0
|17. Southampton
|0
|0
|18. Tottenham
|0
|0
|19. West Ham United
|0
|0
|20. Wolverhampton Wanderers
|0
|0