Vansporlu taraftarlar Kırklareli deplasmanında

Vansporlu taraftarlar takımlarını Kırklarelispor deplasmanında yalnız bırakmıyor.

VAN'DA SPOR 25.09.2022, 12:39
Vansporlu taraftarlar Kırklareli deplasmanında

TFF 2. Lig Kırmızı grupta mücadele eden temsilcimiz Vanspor Futbol Kulübü, bugün deplasmanda Kırklarelispor ile karşılaşacak.

İstanbul Gölkentliler Grubu ile İstanbul Karakobralar Grubu, Kırklareli Atatürk Şehir Stadında oynanacak maçta Vanspor'u yalnız bırakmayacak.

Yaklaşık 200 Vanlının izleyeceği maç saat 16:00'da başlayacak.

WanHaber olarak, Deplasman yolunda olan bütün taraftarlarımıza kazasız belasız yolculuklar dileriz.

#vanspor #gölkentliler #Karakobralar
Yorumlar (0)
17
az bulutlu
Namaz Vakti 25 Eylül 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 7 16
2. Galatasaray 7 16
3. Başakşehir 6 14
4. Beşiktaş 7 14
5. Konyaspor 7 14
6. Fenerbahçe 6 13
7. Trabzonspor 7 13
8. Kayserispor 7 12
9. Gaziantep FK 7 11
10. Kasımpaşa 7 9
11. Alanyaspor 7 8
12. Giresunspor 6 7
13. Karagümrük 6 6
14. Antalyaspor 7 6
15. İstanbulspor 6 5
16. Ankaragücü 6 4
17. Sivasspor 7 4
18. Ümraniye 7 2
19. Hatayspor 6 1
Takımlar O P
1. Eyüpspor 6 13
2. Bodrumspor 6 11
3. Keçiörengücü 6 11
4. Boluspor 5 10
5. Bandırmaspor 5 10
6. Sakaryaspor 6 9
7. Samsunspor 6 9
8. Pendikspor 6 9
9. Manisa FK 5 8
10. Tuzlaspor 6 8
11. Göztepe 6 8
12. Adanaspor 6 7
13. Rizespor 5 6
14. Gençlerbirliği 6 6
15. Altay 6 5
16. Altınordu 5 3
17. Erzurumspor 5 3
18. Ö.K Yeni Malatya 6 3
19. Denizlispor 6 2
Takımlar O P
1. Arsenal 7 18
2. M.City 7 17
3. Tottenham 7 17
4. Brighton 6 13
5. M. United 6 12
6. Fulham 7 11
7. Chelsea 6 10
8. Liverpool 6 9
9. Brentford 7 9
10. Newcastle 7 8
11. Leeds United 6 8
12. Bournemouth 7 8
13. Everton 7 7
14. Southampton 7 7
15. Aston Villa 7 7
16. Crystal Palace 6 6
17. Wolves 7 6
18. West Ham United 7 4
19. Nottingham Forest 7 4
20. Leicester City 7 1