Vansporlu taraftarlar Kırklareli deplasmanında
Vansporlu taraftarlar takımlarını Kırklarelispor deplasmanında yalnız bırakmıyor.
TFF 2. Lig Kırmızı grupta mücadele eden temsilcimiz Vanspor Futbol Kulübü, bugün deplasmanda Kırklarelispor ile karşılaşacak.
İstanbul Gölkentliler Grubu ile İstanbul Karakobralar Grubu, Kırklareli Atatürk Şehir Stadında oynanacak maçta Vanspor'u yalnız bırakmayacak.
Yaklaşık 200 Vanlının izleyeceği maç saat 16:00'da başlayacak.
WanHaber olarak, Deplasman yolunda olan bütün taraftarlarımıza kazasız belasız yolculuklar dileriz.
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|6
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|6
|7
|13. Rizespor
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|6
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|6
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|6
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|16. Altınordu
|5
|3
|17. Erzurumspor
|5
|3
|18. Ö.K Yeni Malatya
|6
|3
|19. Denizlispor
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|7
|18
|2. M.City
|7
|17
|3. Tottenham
|7
|17
|4. Brighton
|6
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|5. M. United
|6
|12
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|11
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|6
|10
|8. Liverpool
|6
|9
|9. Brentford
|7
|9
|10. Newcastle
|7
|8
|11. Leeds United
|6
|8
|12. Bournemouth
|7
|8
|13. Everton
|7
|7
|14. Southampton
|7
|7
|15. Aston Villa
|7
|7
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|6
|6
|17. Wolves
|7
|6
|18. West Ham United
|7
|4
|19. Nottingham Forest
|7
|4
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|7
|1