Vansporlu iki sporcu haftanın onbirinde…

Her hafta sosyal medyada birçok kişinin değerlendirmesi alınarak hazırlanan 'Haftanın En İyi Onbiri' açıklandı. Her hafta olduğu gibi bu haftada Vanspor'dan iki futbolcu onbirde yer aldı. Geçtiğimiz hafta Van'da oynanan Uşakspor maçında iyi bir performans ortaya koyan ve attığı iki golle galibiyette büyük katkısı bulunan Uğur Can ile orta sahada başarılı bir grafik çizen Barış Sağır, ilk onbirde yer almayı başardı.

VAN'DA SPOR 14.12.2022, 08:53
Vansporlu iki sporcu haftanın onbirinde…

TFF 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Vanspor, ligin on sekizinci haftasında sahasında karşılaştığı Uşakspor'u 3-1 mağlup ederek, hanesine önemli 3 puan daha yazdırmıştı. Önceki hafta deplasmanda karşılaştığı Bucaspor 1928'i 1-0 mağlup eden Vanspor, bu hafta sahasında karşılaştığı Uşakspor'u 3-1 mağlup etmeyi başardı.

Rakiplerin puan kaybettiği haftada Van temsilcisi hanesine 3 puan daha yazdırarak, üst sıralarla arasındaki puan kapattı ve kendisini play-off potasının içine attı. Grupta oynadığı son 5 lig maçında 4 galibiyet ve 1 beraberlik alan Vanspor, istikrarlı çıkışını devam ettiriyor. Oynadığı 18 lig maçında 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan Van temsilcisi, 30 puanla altıncı sırada yer alıyor. Bu periyotta rakip fileleri 23 kez havalandıran Kırmızı- Siyahlılar, kalesinde ise 18 gol gördü. Bu kapsamda sosyal medyada birçok kişinin değerlendirmesi alınarak hazırlanan 'Haftanın En İyi Onbiri' açıklandı.

Sosyal medyada TFF 2. Lig Kırmızı Grup son haftanın en başarılı on bir sporcusunu belirledi. Sporseverlerin de değerlendirmesi sonucu belirlenen onbirde, Vanspor'da bu hafta Uşakspor karşısında üstün bir performans ortaya koyan Uğur Can ve Barış Sağır yer aldı. Sporseverlerin de değerlendirmesi sonucu ile belirlenen onbirde, Vanspor'dan Uğur Can, Barış Sağır, Zonguldak Kömürspor'dan Fatih Bektaş, Yüksel Egemen Yaylı, Kocaelispor'dan Cem Ekinci, 1461 Trabzon FK'dan Kerem Baykuş, Uşakspor'dan Sefer Kanıtemiz, Adıyaman FK'dan Doğukan Pala, Burak Gürler, Bucaspor'dan Mazlum Demir ve Kadir Duruk haftanın en iyi onbiri arasında yer aldı.

Van Bölge Gazetesi

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6. Bodrumspor 16 28
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8. Bandırmaspor 16 25
9. Manisa FK 16 24
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