Vansporlu iki sporcu haftanın onbirinde…

TFF 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Vanspor, ligin on ikinci haftasında sahasında konuk ettiği Ankara Demirspor'u 65. dakikada Uğur Can'ın ayağından bulduğu golle 1-0 mağlup etmeyi başarmıştı. Önceki hafta GMG Kastamonuspor'u 1-0 mağlup eden ve uzun süreli galibiyet hasretine son veren Van temsilcisi, bu çıkışını Ankara Demirspor karşısında da sürdürdü.

Bu kapsamda sosyal medyada birçok kişinin değerlendirmesi alınarak hazırlanan 'Haftanın En İyi Onbiri' açıklandı. Sosyal medyada TFF 2. Lig Kırmızı Grup son haftanın en başarılı on bir sporcusunu belirledi. Sporseverlerin de değerlendirmesi sonucu belirlenen onbirde, Vanspor'da bu hafta Ankara Demirspor karşısında üstün bir performans ortaya koyan Uğur Can ve Emrah Tacir de yer aldı.

Sporseverlerin de değerlendirmesi sonucu ile belirlenen onbirde, Vanspor'dan Uğur Can, Emrah Tacir, 1461 Trabzon FK'dan Utku Şen, İskenderunspor'dan Enes Soy, Bucaspor'dan Furkan Çil, Kocaelispor'dan Tayfun Aydoğan, Atila Turan, Fethiyespor'dan Can Velioğlu, Karcabey Belediyespor'dan Ulaş Zengin, Adıyaman FK'dan Tarık Mayhoş ve Uşakspor'dan Vedat Büyükgül haftanın en iyi onbiri arasında yer aldı.

Van Bölge Gazetesi