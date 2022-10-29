Vanspor’da tek hedef galibiyet...

Geçtiğimiz hafta deplasmanda karşılaştığı GMG Kastamonuspor'u 1-0 mağlup ederek, 5 haftalık galibiyet hasretine son veren Vanspor, bu çıkışını yarın saat 13.00'te Van Atatürk Şehir Stadyumu'nda oynayacağı Ankara Demirspor maçında da sürdürmek istiyor. Yarın saat 13.00'te oynayacağı zorlu mücadelenin hazırlıklarını hafta boyunca yoğun bir tempoda sürdüren Van temsilcisi, Başkent temsilcisini eli boş göndermeyi hedefliyor.

Ligde oynadığı 11 maçta, 3 galibiyet, 5 beraberlik, 3 mağlubiyet alan ve 14 puanla onuncu sırada yer alan Kırmızı- Siyahlılar, yarın oynayacağı zorlu maçı kazanarak, puanını 17'ye yükseltmek istiyor. Hafta boyunca Teknik Direktör Ümit Bozkurt sorumluluğunda Şahabettin Özarslaner Spor Tesisleri'nde Ankara Demirspor maçının hazırlıklarını yoğun bir tempoda tamamlayan Vanspor, zorlu maçtan 3 puanla ayrılmayı amaçlıyor.

GMG Kastamonuspor karşısında aldığı galibiyetle kötü gidişata son veren ve haftalar sonrası galibiyetle tanışan Van temsilcisi, bu çıkışını Ankara Demirspor karşısında da sürdürmek için mücadele edecek. Van Atatürk Şehir Stadyumu'nda saat 13.00'te başlayacak olan karşılaşmayı Safa Yılmaz, Şenol Bektaş, Efe Kurtuluş ve Sezer Yalçın hakem dörtlüsü yönetecek.

GRUPTA ZORLU MAÇLAR…

Vanspor'un grubunda 25 puan +11 averajla liderlik koltuğunda bulunan Karacabey Belediyespor, Kırklarelispor deplasmanına giderken, 25 puan +8 averajla ikinci sırada bulunan İskenderunspor ise sahasında Kastamonuspor ile kozlarını paylaşacak. 24 puanla grupta üçüncü sırada yer alan Kocaelispor, Zonguldak Kömürspor'a konuk olurken, 22 puanla dördüncü sırada yer alan Bucaspor 1928 ise, Pazarspor deplasmanına gidecek. 20 puanla beşinci sırada yer alan Serik Belediyespor, deplasmanda zorlu 1461 Trabzon FK ile karşı karşıya gelirken, Fethiyespor ise sahasında Sarıyer ile kozlarını paylaşacak. Etimesgut Belediyespor deplasmanda Diyarbekirspor'la karşı karşıya gelirken, Kırşehir Futbol Spor Kulübü ise Adıyaman FK deplasmanına gidecek. Gruptaki son maçta ise, Balıkesirspor, Uşakspor'u konuk edecek.

Van Bölge Gazetesi