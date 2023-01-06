Vanspor’a yeni transfer! İşte o isim...

TFF 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Vanspor, son olarak Amed Spor Kulübü'nde top koşturan santrafor oyuncusu Tayyib Kanarya ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

VAN'DA SPOR 06.01.2023, 09:14
Vanspor’a yeni transfer! İşte o isim...

Vanspor, ikinci devre transfer çalışmaları kapsamında daha önce görüşme gerçekleştirdiği Tayyib Kanarya'yı kadrosunu kattı. Daha önce Altınordu forması giyen 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Emre Oymak'ı kadrosuna katan Van temsilcisi, son olarak Amed Spor Kulübü'nde top koşturan santrafor oyuncusu Tayyib Kanarya ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Ligin ikinci devresine Antalya'da yaptığı kampla sıkı bir şekilde hazırlanan Vanspor, bir yandan da eksik bölgelerine takviyeler yapmaya devam ediyor. Van temsilcisi bu kapsamda, Altınordu forması giyen 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Emre Oymak'ın ardından, son olarak Amed Spor Kulübü'nde top koşturan santrafor oyuncusu Tayyib Kanarya'ya imzayı attırdı.

Ligin ikinci devresi öncesi Batuhan Karadeniz, Yaser Hacımustafaoğlu ve Muhsin Yıldırım ile yollarını ayıran, Furkan İnce'yi ise Edirnespor'a kiralayan Van temsilcisi, eksik mevkilerine transfer yapmak için birçok futbolcu ile görüşmelerini sürdürüyor.

TAYYİB KANARYA KİMDİR?

1995 yılında Kayseri'de dünyaya gelen Tayyib Kanarya, futbol kariyeri Erciyesspor alt yapısında başlandı. Daha sonra Erciyesspor U21 takımında forma giyen Kanarya, bir sezon Pazarspor'da kiralık olarak forma giydi. Bir sezon Pazarspor'da top koşturan Tayyib Kanarya daha sonra Erciyesspor'a geri döndü. Burada bir sezon forma giyen Kanarya daha sonra Kastamonu 1966'nın yolunu tuttu.

Başarılı forvet daha sonra sırasıyla Bayrampaşa, Manisa Büyükşehir Belediye, Bayburt Özel İdaresi, Manika Futbol Kulübü, Bandırmaspor, 68 Aksaray Belediyespor, Uşakspor ve Amed Spor Kulübü formaları giydi. 2022-2023 futbol sezonun ilk devresinde Amed Spor Kulübü forması altında 14 maça çıkan Tayyib Kanarya, 532 dakika sahada kalırken, sadece 1 gol kaydetmeyi başardı. Kariyerinde 192 resmi maça çıkan Tayyib Kanarya, 55 gol atıp, 1 asist katkısında bulundu. Kariyerinde 10 bin 687 dakika sahada kalmayı başaran Kanarya, bu süre zarfında 42 sarı kart, 5 kırmızı kart gördü.

Van Bölge Gazetesi

Yorumlar (1)
ferhat 5 saat önce
Çokta başarılı bir transfer sayılmaz.....İnşAllah verimli olur
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