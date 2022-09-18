Vanspor, Zonguldak Kömürspor'u 3-1'le geçti

TFF 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Vanspor, ligin 5. Hafta maçında sahasından konuk ettiği Zonguldak Kömürspor’u 3-1 mağlup ederek, puanını 8'e çıkarmayı başardı.

Ligde oynadığı 4 maçta 2 beraberlik, 1 mağlubiyet ve 1 galibiyet alan Van temsilcisi, sahasında zorlu rakibini taraftarının da desteğiyle mağlup etmek istiyor.

Vanspor, Zeki Yılmaz teknik sorumluluğunda sahaya; Haydar Yılmaz, Miraç Acer, Alihan Kubalas, Uğur Adem Gezer, Furkan Saki, Barış Sağır, Muhammed Ali Doğan, Sedat Komi, Emrah Tacir, Uğur Can ve Yaser Hacımustafaoğlu onbiri ile çıktı.

Konuk Zonguldak Kömürspor ise, Şenol Demir teknik sorumluluğunda sahaya; Yüksel Egemen Yaylı, Emrah Taysı, Ercüment Eray Ataklı, Eyüp Akcan, Aykut Emre Yakut, Hakan Çevik, Mümin Uyar, Ömer Talha Nergiz, Fatih Bektaş, Emre Kara ve Oğuzhan Matur onbiri ile çıktı.

Van Atatürk Şehir Stadyumu’nda saat 15.00’te başlayan karşılaşmayı; Yücel Büyük, Hasan Erdoğan, Bülent Korkmaz ve Sinan Dereci hakem dörtlüsü yönetti.

Zonguldak Kömürspor, 10. dakikada Ercüment Eray Ataklı'nın kaydettiği golle 1-0 öne geçti.

Vanspor 45+1. dakikada Uğur Can'ın kaydettiği golle 1-1'lik beraberliği yakaladı.

İlk yarı bu sonuçla tamamlandı.

Vanspor 55. dakikada Yaser Hacımustafaoğlu ile 2-1 öne geçti.

Vanspor 78. dakikada Muhammed Ali Doğan ile 3-1 öne geçti.

Maç sonuna 5 dakika uzatma eklendi.

Maç, Vanspor'un 3-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

Kırmızı- Siyahlılar, önümüzdeki hafta üst üste Kırklareli ve İskenderun deplasmanlarına gidecek.

Van Bölge Gazetesi