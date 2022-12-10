Vanspor, Uşakspor'u konuk ediyor

TFF 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Vanspor, yarın saat 14.00'te sahasında Uşakspor'u konuk edecek. Kırmızı- Siyahlı takım rakibini mağlup ederek, sahadan 3 puanla ayrılmayı ve son haftalardaki çıkışını sürdürmeyi hedefliyor.

VAN'DA SPOR 10.12.2022, 08:40
Vanspor, Uşakspor'u konuk ediyor

Önceki hafta deplasmanda karşılaştığı Bucaspor 1928'i 1-0 mağlup eden ve hanesine önemli 3 puan daha yazdıran Van temsilcisi, ligin on sekizinci haftasında yarın saat 14.00'te sahasında konuk edeceği Uşakspor'u mağlup etmek istiyor.

Yarın saat 14.00'te oynayacağı zorlu mücadelenin hazırlıklarını hafta boyunca yoğun bir tempoda sürdüren Van temsilcisi, sahasında kazanarak istikrarlı çıkışını sürdürmek istiyor. Ligde oynadığı 17 maçta, 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan Kırmızı- Siyahlılar, yarın sahasında oynayacağı zorlu maçı kazanarak, puanını 30'a yükseltmek ve üst sıralarla arasındaki puan farkını kapatmak istiyor. Hafta boyunca Teknik Direktör Ümit Bozkurt sorumluluğunda Şahabettin Özarslaner Spor Tesisleri ve Van Atatürk Şehir Stadyumu'nda, Uşakspor maçının hazırlıklarını yoğun bir tempoda sürdüren Vanspor, zorlu mücadeleden 3 puanla ayrılmayı amaçlıyor.

Ligde oynadığı son 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Ümit Bozkurt'un öğrencileri, sahasında karşılaşacağı Uşakspor karşısında 3 puan için mücadele edecek. Van temsilcisi, yarın oynayacağı zorlu maçı kazanarak, bir sonraki hafta deplasmanda karşılaşacağı Balıkesirspor maçı öncesi moralini üst seviyeye çıkarmayı hedefliyor. Van Atatürk Şehir Stadyumu yarın saat 14.00'te başlayacak olan karşılaşmayı; Mehmet Ali Özer, Vedat Demir, Anıl Küçükkaraca ve Ömer Şivka hakem dörtlüsü yönetecek.

GRUPTA ZORLU MAÇLAR…

Vanspor'un grubunda 38 puanla liderlik koltuğunda bulunan Kocaelispor, GMG Kastamonuspor deplasmanına giderken, 35 puanla ikinci sırada bulunan Bucaspor 1928 ise, 34 puanla üçüncü sırada yer alan İskenderunspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. 31 puanla dördüncü sırada bulunan Karacabey Belediyespor, sahasında Serik Belediyespor'u konuk ederken, 30 puanla beşinci sırada yer alan 1461 Trabzon FK ise, Fethiyespor'u misafir edecek.

27 puan +13 averajla altıncı sırada yer alan Ankara Demirspor, sahasında Kırklarelispor ile karşı karşıya gelirken, Zonguldak Kömürspor ise evinde Balıkesirspor ile kozlarını paylaşacak. Sarıyerspor, Diyarbekirspor deplasmanına giderken, Etimesgut Belediyespor ise evinde Kırşehir Futbol Spor Kulübü karşısında 3 puan arayacak. Gruptaki son maçta Adıyaman Futbol Kulübü evinde Pazarspor'u ağırlayacak.

Van Bölge Gazetesi

Yorumlar (0)
Namaz Vakti 10 Aralık 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 13 29
2. Galatasaray 13 27
3. Adana Demirspor 13 24
4. Konyaspor 14 24
5. Başakşehir 13 24
6. Kayserispor 14 23
7. Trabzonspor 13 23
8. Beşiktaş 13 22
9. Alanyaspor 14 17
10. Gaziantep FK 13 16
11. Antalyaspor 12 16
12. Giresunspor 13 15
13. Kasımpaşa 13 15
14. Hatayspor 13 14
15. Karagümrük 13 13
16. Ankaragücü 13 13
17. Sivasspor 14 11
18. İstanbulspor 13 8
19. Ümraniye 13 7
Takımlar O P
1. Eyüpspor 16 37
2. Samsunspor 16 28
3. Rizespor 15 26
4. Pendikspor 15 26
5. Keçiörengücü 15 26
6. Bodrumspor 15 25
7. Boluspor 15 25
8. Manisa FK 15 24
9. Bandırmaspor 15 24
10. Sakaryaspor 16 22
11. Altay 15 21
12. Adanaspor 15 18
13. Göztepe 14 18
14. Tuzlaspor 15 16
15. Erzurumspor 15 14
16. Ö.K Yeni Malatya 16 12
17. Altınordu 15 12
18. Gençlerbirliği 15 7
19. Denizlispor 15 6
Takımlar O P
1. Arsenal 14 37
2. M.City 14 32
3. Newcastle 15 30
4. Tottenham 15 29
5. M. United 14 26
6. Liverpool 14 22
7. Brighton 14 21
8. Chelsea 14 21
9. Fulham 15 19
10. Brentford 15 19
11. Crystal Palace 14 19
12. Aston Villa 15 18
13. Leicester City 15 17
14. Bournemouth 15 16
15. Leeds United 14 15
16. West Ham United 15 14
17. Everton 15 14
18. Nottingham Forest 15 13
19. Southampton 15 12
20. Wolves 15 10