Vanspor'un yeni transferlerini tanıyalım!

Saffet İşler teknik sorumluluğunda Erzurum'da kamp çalışmalarını yoğun bir tempoda sürdüren Vanspor, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Vanspor, 2021-2022 futbol sezonu öncesi kadrosuna kattığı futbolcularla sözleşme imzaladı.

İç transferde Aydın Bağ, Oktay Aydin, Barış Gök, Sedat Komi, Aras Aydın, Yusuf Şengüler, Sedat Ablak, Mehmet Ali Yurdakul, Selim Kayacı, Furkan İnce ve Mehmet Servan Çetin ile sözleşme imzalayan Vanspor, dış transferde ise Onur Tekin, Berat Çetinkaya, Furkan Polat, Fatih Somuncu, Ömer Çetinbaş, İlyas Ekiz, Oktay Gürdal, Mete Yıldız, Güney Tutcuoğlu, Hamza Küçükköylü ve İbrahim Bingöl ile resmi sözleşme imzaladı.

İŞTE VANSPOR'UN YENİ TRANSFERLERİ

HAMZA KÜÇÜKKÖYLÜ

1996 yılında Nevşehir'de dünyaya gelen Hazma Küçükköylü, Beşiktaş altyapısında futbola başladı. Küçükköylü sırasıyla, Beşiktaş U17, U19, U21 takımlarında top koşturduktan sonra, Ofspor'a transfer oldu. Sancaktepe Belediyespor'da da top koşturan Küçükköylü son olarak Nevşehir Belediyespor'da oynadı. Asıl mevkisi santrafor olan Küçükköylü kariyerinde çıktığı 81 maçta 14 gol atarken, 6 asist yaptı.

İBRAHİM BİNGÖL

1993 yılında Muş'ta dünyaya gelen, Avusturya'da büyüyen İbrahim Bingöl, Sturm Altyapısında futbola başladı. Gösting altyapısı, Kainbach altyapısı, Strum altyapısı, Grobklein Jgd, Kainbach altyapısı, Sv Kapfenberg, Grobklein Jdg, Kapfenberg, Sv Kapfenbeg, A. Salzburg, Wolfsberger, A. Salzburg'da top koşturduktan sonra Türkiye'ye gelen ve Keçiörengücü, Ankarademir, Yeni Orduspor ve son olarak SV Kapfenberg, takımlarında oynadı. Asıl mevkisi merkez orta saha olan Bingöl, kariyeri boyuncu 116 maça çıkarken, 15 gol atıp, 13 asist yapmayı başardı.

ONUR TEKİN

1999 yılında Çorum'da dünyaya gelen Onur Tekin, Çorum FK altyapısında futbola başladı. Çorum Belediye, Isparta 32spor takımlarda oynayan kaleci Tekin, kariyerinde 39 maça çıkarken, kalesinde 47 gol gördü.

BERAT ÇEKİNKAYA

1991 yılında Sakarya'da dünyaya gelen Berat Çetinkaya, Sakaryaspor alt yapısında futbola başladı. Sakaryaspor, Beşiktaş, Adana Demirspor, Kahramanmaraş, Sarıyer, Pendikspor, Bayrampaşa, A. Selçukspor, Etimesgut Belediye, Tokatspor ve Uşakspor'da top koşturdu. Asıl mevkisi stoper olan Çetinkaya, kariyerinde 274 maça çıkarken 11 gol kaydederken, 1 asist yapmayı başardı.

FURKAN POLAT

1998 yılında Kayseri'de dünyaya gelen Furkan Polat, Osmanlıspor U19'da futbola başladı. Osmanlıspor U21, Çanakkale Dardanel, Kayserispor, Kırşehir Belediyespor'da top koşturan Polat, kariyerinde 42 maça çıkarken, 2 gol kaydetti. Polat, on numara mevkiinde oynuyor.

FATİH SOMUNCU

1995 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Fatih Somuncu, Beşiktaş altyapısında futbola başladı ve sırasıyla Beşiktaş U17, Fenerbahçe U18, Fenerbahçe U21, Dardanelspor, Ankara Adliye, Turgutluspor, Payasspor, Çankaya FK ve Fethiyespor'da top koşturdu. Asıl mevkisi merkez orta saha olan Somuncu kariyerinde 140 maça çıktı ve 4 gol, 2 asist katkısında bulundu.

ÖMER ÇETİNBAŞ

1996 yılında Muş'ta dünyaya gelen Ömer Çetinbaş Muş Belediyespor'da futbola başladıktan sonra, Boluspor Altyapısı, Boluspor U21, 24 Erzincanspor, Gölcükspor, Van Büyükşehir Belediyespor, Ankara Adliye ve Karacabey Belediyespor takımlarında top koşturdu. Asıl mevkisi santrafor olan Çetinbaş, kariyerinde 140 maça çıkıp, 18 gol, 2 asist katkısı yaptı.

İLYAS EKİZ

1991 yılında Kahramanmaraş'ta dünyaya gelen İlyas Ekiz, Kahramanmaraş altyapısında futbola başladı. Kahramanmaraşspor, Gümüşhanespor, Afyonkarahisar, Kayseri Şeker, Denizli Belediye, Kırıkhanspor, 1920 Maraşspor, Bergama Belediye, Osmaniyespor, 68 Aksaray Belediye ve Adıyaman 1954 takımlarında oynadı. Asıl mevkisi sağ bek olan Ekiz, kariyerinde 254 maça çıktı ve 1 gol, 1 asist katkısında bulundu.

OKTAY GÜRDAL

2002 yılında Kocaeli'nde dünyaya gelen Oktay Gürdal, Kocaelispor U19 takımında futbola başladı. İlimtepe Kullar 1975 takımında futbol hayatını devam ettiren Gürdal açık sağ bek mevkiinde oynuyor.

METE YILDIZ

1998 yılında Almanya Düsseldorf'da dünyaya gelen Mete Yıldız, M.glarbach altyapısında futbola başladı. M.glarbach U17, U19, Oberhausen U19 takımlarında top koşturduktan sonra Türkiye'nin yolunu tuttu. Fenerbahçe U21, Uşakspor ve son olarak Çorumspor FK'da top koşturdu. Asıl mevkisi stoper olan Yıldız, kariyerinde 104 maça çıktı ve 3 gol katkısında bulundu.

GÜNEY TUTCUOĞLU

1992 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Güney Tutcuoğlu, Darıca Gençlerbirliği altyapısında futbola başladı. Darıca Gençlerbirliği, Çayırovaspor, Gebzespor, Ankara Demir, Bayburt Özel İdaresi, Van Büyükşehir Belediyespor, Diyarbekirspor, Vanspor FK, 68 Aksaray ve M. Yeşilyurt Belediyespor takımlarında top koşturdu. Asıl mevkisi on numara olan Tutcuoğlu, kariyerinde 165 maça çıkıp, 57 gol, 13 asist katkısı yapmayı başardı.

Van Bölge Gazetesi