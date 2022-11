Vanspor'un grubunda lider yine değişti

2. Lig Kırmızı Grupta 14. hafta maçları geride kalırken, Van temsilcisi oynadığı son 4 lig maçından 9 puan çıkarmayı başardı. Haftayı galibiyetle kapatan ve puanını 20'ye çıkaran Vanspor, grupta onuncuyu sıraya yükselirken, deplasmanda zorlu rakibi 1461 Trabzon FK'yı 2-0'la geçen Bucaspor 1928, liderlik koltuğunu eline geçirdi.

Her hafta liderin değiştiği Kırmızı Grupta, mücadeleler kıyasıya geçiyor. Önceki hafta grupta tam 32 gol atılırken, bu haftada fileler tam 23 kez havalandı. Ligde oynadığı 14 maçta 5 beraberlik, 5 galibiyet ve 4 mağlubiyet alan Vanspor, 20 puanla onunu sırada yer alıyor. Ligin 11 ve 12. Hafta maçlarını galibiyetle kapatan Kırmızı- Siyahlı takım, 13. Hafta maçında ise Kocaelispor'a 4-2 mağlup olmuştu.

Ligin 14. Haftasında konuk ettiği Kırşehir Futbol Spor Kulübü'nü 1-0 mağlup ederek eli boş gönderen Van temsilcisi, önemli 3 puanı hanesine yazdırdı. 2. Lig Kırmızı Grupta 14. Hafta maçları da kıran kırana geçti. Tam 23 golün atıldığı haftada, grupta yine lider değişti. Kıyasıya geçen mücadelelerde sadece bir maçta gol sesi çıkmadı.

YENİ LİDER BUCASPOR

Deplasmanda karşılaştığı 1461 Trabzon FK'yı 2-0 mağlup eden Bucaspor 1928, 31 puan +15 averajla yeni haftada liderlik koltuğuna yükselirken, deplasmanda İskenderunspor ile 1-1 berabere kalan Kocaelispor ise, 31 puan +14 averajla ikinci sıraya geriledi. Sahasında haftayı 1 puanla kapatan İskenderunspor, 30 puanla üçüncü sırada yer alırken, evinde GMG Kastamonuspor'u 4-2'yle geçen Karacabey Belediyespor ise, 29 puanla haftayı dördüncü sırada tamamladı.

Haftayı mağlubiyetle kapatan 1461 Trabzon FK, 23 puan +6 averajla beşinci sırada yer alırken, deplasmanda öne geçtiği maçta Zonguldak Kömürspor'a 2-1 mağlup olan Serik Belediyespor ise, 23 puan +3 averajla altıncı sırada yer aldı. Zonguldak Kömürspor, 23 puan -1 averajla yedinci sırada yer alırken, deplasmanda Diyarbekirspor ile 1-1 berabere kalan Ankara Demirspor ise, 21 puan +8 averajla sekizinci sırada yer aldı. Sahasında konuk ettiği Etimesgut Belediyespor'u 3-1 mağlup eden Kırklarelispor, 21 puan +2 averajla dokuzuncu sırada kendisine yer bulurken, Vanspor ise 20 puanla onuncu sırada yer aldı.

Etimesgut Belediyespor 17 puanla on birinci sıraya gerilerken, sahasında Uşakspor'u 2-0 mağlup olan Fethiyespor ise, 15 puanla on ikinci sırada yer aldı. GMG Kastamonuspor, 14 puanla on üçüncü sırada yer alırken, deplasmanda Adıyaman FK ile 0-0 berabere kalan Sarıyer ise, 13 puan -6 averajla on dördüncü sırada kendisine yer buldu. Haftayı 3 puanla kapatan Uşakspor, 13 puan -10 averajla on beşinci sıraya yükselirken, haftayı 1 puanla kapatan Adıyaman FK ise, 12 puan -5 averajla on altıncı sırada yer aldı. Van'dan eli boş dönen Kırşehir Futbol Spor Kulübü, 12 puan -5 averajla on yedinci sıraya gerilerken, deplasmanda Pazarspor'u 1-0 mağlup eden Balıkesirspor ise, 12 puan -10 averajla on sekizinci sırada kendisine yer buldu. Grupta son iki sırada ise, 8 puanlı Diyarbekirspor ve 6 puanla Pazarspor yer aldı. Vanspor, önümüzdeki hafta Pazar günü deplasmanda Serik Belediyespor ile karşı karşıya gelecek.

Van Bölge Gazetesi