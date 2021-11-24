Vanspor'un 14 haftalık karnesi

Son haftalarda üst üste aldığı mağlubiyet ve beraberliklerle gerileyen Vanspor, 14 haftalık periyotta 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet alırken, attığı 21 gole karşılık, kalesinde 19 gol gördü.

İlk mağlubiyetini Sivas Belediyespor karşısında alan ve bir sonraki hafta 5-0'lık Bayburt Özel İdare mağlubiyeti ile büyük yara alan Kırmızı-Siyahlı takım, son haftalarda istediği futbolu sahaya yansıtamıyor.

Önceki hafta sahasında konuk ettiği Bodrumspor'a karşı kötü bir oyun ortaya koyan ve kademe hatalarıyla kalesinde 3 gol gören Van temsilcisi, geçtiğimiz Cumartesi günü ise Etimesgut Belediyespor ile 1-1 berabere kalmıştı.

Son haftalarda istediği oyunu oynayamayan ve rakip yarı sahada bir türlü organize olamayan Vanspor, ortaya koyduğu performansla kimi taraftarını mutlu ederken, kimi taraftarını ise memnun edemedi.

VANSPOR 14 HAFTADA, 25 PUAN TOPLADI

Ligin açılış maçında evinde konuk ettiği Adıyaman FK'yı 2-1 mağlup eden Vanspor, ligin ikinci hafta maçında ise deplasmanda karşılaştığı Afjet Afyonspor ile 2-2 berabere kalmıştı.

3. hafta maçında sahasında konuk ettiği Diyarbekirspor'u 3-1'le geçen Kırmızı-Siyahlılar, dördüncü hafta maçında ise deplasmanda Ergene Velimeşespor'u 2-1'le geçmeyi başardı.

Ligin beşinci hafta maçında sahasında Sakaryaspor ile 0-0 berabere kalan Van temsilcisi, altıncı hafta maçında ise deplasmanda Turgutluspor'u 3-1'le geçmeyi başardı.

7. hafta maçında sahasında Serik Belediyespor'u 2-0'la geçen Saffet İşler'in öğrencileri, sekizinci hafta maçında ise deplasmanda karşılaştığı grubun zayıf takımlarından Kahramanmaraşspor'u 3-0 mağlup etti.

Ligin dokuzuncu haftasında sahasında Sivas Belediyespor'a 3-0 mağlup olan Kara Kobralar, onuncu hafta maçında ise deplasmanda Bayburt Özel İdarespor'a 5-0 gibi net bir skorla mağlup oldu.

Bu haftalarda sancılı bir süreç yaşayan Vanspor, ligin onbirinci hafta maçında sahasında konuk ettiği Sarıyer'i 1-0'la geçerken, 12. hafta maçında ise Çorum FK ile 1-1 berabere kaldı.

Van temsilcisi, ligin on üçüncü hafta maçında sahasında konuk ettiği Bodrumspor'a ise 3-1 mağlup olurken, ligin on dördüncü hafta maçında ise deplasmanda karşılaştığı Etimesgut Belediyespor ile 1-1 berabere kaldı.

VANSPOR 21 ATTI, 19 YEDİ

Kırmızı-siyahlı ekip, 14 haftalık periyotta 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet alırken, rakip filelere gönderdiği 21 gole karşılık kalesinde ise 19 gol gördü.

Üst sıralara oynayan takımlar arasında en çok gol yiyen takım unvanını elinde bulunduran Van temsilcisi, 14 haftalık periyotta ilk yedi sırada bulunan takımlara bakıldığında en çok gol yiyen takım konumunda bulunuyor.

Vanspor bu periyotta 19 gol yerken, Bayburt Özel İdare 13, Bodrumspor 11, Hekimoğlu Trabzon 8, Çorum FK 7, Sivas Belediyespor 6, lider Sakaryaspor ise sadece 5 gol yedi.

VANSPOR'DA EN ÇOK GOLÜ HAMZA ATTI

14 haftalık periyotta rakip fileleri 21 kez havalandıran Vanspor'da 6 gol Hamza Küçükköylü'den, 5 gol Emrah Tacir'den, 3 gol Güney Tutcuoğlu'ndan, 2 gol Kubilay Akyüz'den, 2 gol Sedat Komi'den, 1 gol Furkan Polat'tan, 1 gol Fatih Somuncu'dan, 1 gol ise Berat Çetinkaya'dan geldi.

Vanspor, Cumartesi günü deplasmanda saat 13.00'te Manisa temsilcisi Somaspor karşılaşacak. Rakip Somaspor, 22 puanla onuncu sırada yer alıyor.VanBölgeGazetesi