Vanspor, Trabzon ile berabere kaldı

Ligin 3. haftasında sahasında1461 Trabzon FK ile karşı karşıya gelen Vanspor, sahadan 1 puanla ayrıldı.

Maç boyunca önemli ataklar geliştiren Vanspor'un 1, konuk takımın ise 2 topu direkten döndü.

İkinci yarıda kontra atağa kalkan ve Barış'ın derin pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Uğur, topu kale yerine dışarıya vurdu.

Vanspor Zeki Yılmaz teknik sorumluluğunda sahaya; Haydar Yılmaz, Miraç Acer, Furkan Saki, Uğur Adem Gezer, Erkul Küçük, Barış Sağır, Muhsin Yıldırım, Muhammed Ali Doğan, Uğur Can, Sabit Hakan Yılmaz ve Batuhan Karadeniz onbiri ile çıktı.

Konuk 1461 Trabzon FK ise Mehmet Ak teknik sorumluluğunda sahaya; Özkan Karabulut, Mustafa Berkan Aydeniz, Onur Akdeniz, Muammer Denizhan Taşkan, Tunahan Ergül, Berkay Sefa Kara, Ahmet Abdullah Çakmak, Arif Morkaya, Ali Eren İyican, Mert Özmen ve Fuat Bavuk onbiri ile çıktı.

Van Atatürk Şehir Stadyumu’nda saat 15.30’da baylayan karşılaşmayı, Ali Yılmaz, Ferhat Çalar, Nezihi Aytar ve Alkan Parsak hakem dörtlüsü yönetti.

1461 Trabzon FK 27. dakikada Ahmet Abdullah Çakmak'ın kaydettiği golle 1-0 öne geçti.

45+5. dakikada Vanspor, Batuhan'ın penaltıdan kaydettiği golle 1-1'lik eşitliği yakaladı.

Maçta başka gol olmayınca iki takımda sahadan 1'rer puanla ayrıldı.

Van Bölge Gazetesi