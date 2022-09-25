Vanspor, tek puana razı:1-1

Kırklareli Atatürk Stadyumu’ndaki karşılaşmayı orta hakem olarak Hasan Kaçar yönetirken, yardımcılıklarını ise Ozan Burak Akduman ve Oğuzhan Yazır yaptı. Dördüncü hakem olarak Metin Ateş görev aldı.

Ev sahibi Kırklarelispor Bilgin Erdem teknik sorumluluğunda sahaya; Mehmet Cinpir, Cengiz Demir, Atakan Gündüz, Mert Çölgeçen, Canberk Ömer Özdemir, Furkan Fehmi Güneş, Serhat Mermer, Sabrican Vural, Enes İslam İlkin ve Sinan Akgöl ilk onbiri ile çıktı.

Temsilcimiz Vanspor ise Zeki Yılmaz teknik sorumluluğunda sahaya; Haydar Yılmaz, Furkan Saki, Miraç Acer, Alihan Kulabas, Uğur Can, Yaser Hacımustafaoğlu, Muhammed Ali Doğan, Uğur Adem Gezer, Sedat Komi ve Barış Sağır ilk onbiri ile çıktı. Saat 16.00'da başlayan karşılaşmanın 3. dakikasında Yaser Hacımustafaoğlu'nun attığı golle 1-0 öne geçti. 9. dakikada Kırklarelispor Furkan Fehmi'nin attığı penaltı golüyle eşitliği sağladı:1-1 45. dakikada Vanspor'lu Emrah Tacir kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Maçın ilk yarısı 1-1 eşitlikle tamamlandı. Karşılaşmanın ikinci yarisinda gol sesi çıkmadı. Maç 1-1 eşitlikle sona erdi. Vanspor puanını 9'a yükseltti.

Van Bölge Gazetesi