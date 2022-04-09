Vanspor, Somaspor'u konuk ediyor

Kırmızı- Siyahlılar bugün saat 15.00'te sahasında somspor ile karşı karşıya gelecek. Geçtiğimiz hafta sahasında karşılaştığı ve 1-0 öne geçtiği maçta Etimesgut Belediyespor'a 2-1 mağlup olan ve play-off potasının gerisinde kalan Vanspor, bugün oynayacağı Somaspor maçını kazanmak için sahaya çıkacak. Somaspor maçının hazırlıklarını hafta boyunca Erhan Altın teknik sorumluluğunda yoğun bir tempoda sürdüren Vanspor, haftayı 3 puanla kapatmanın hesabını yapıyor.

Önceki hafta sahasında karşılaştığı Etimesgut Belediyespor'a 2-1 mağlup olan ve 56 puan, +6 averajla altıncı sıraya gerileyen Vanspor, Somaspor maçını kazanarak, hanesine 3 puan yazdırmak istiyor. Son 5 lig maçında 3 beraberlik, 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet Van temsilcisi, bugün sahasında oynayacağı Somaspor maçını kazanmak için sahaya çıkacak.

Van temsilcisi, Somaspor sahasında mağlup ederek, zorlu Ankaraspor maçı öncesi moral depolamak istiyor. Zorlu mücadele bugün saat 15.00'te Van Atatürk Şehir Stadyumu'nda başlayacak. Maçı Sinan Özcan, Hasan Erdoğan, Giray Kara ve Tolga Sancak hakem dörtlüsü yönetecek. Ligde oynadığı 33 maçlık periyotta 15 galibiyet, 11 beraberlik ve 7 mağlubiyet alan Vanspor, 56 puan, +6 averajla altıncı sırada yer alırken, Somaspor ise 32 maçlık periyotta 14 galibiyet, 7 beraberlik ve 11 mağlubiyet aldı. Manisa temsilcisi 49 puan, +4 averajla dokuzuncu sırada bulunuyor.

GRUPTA ZORLU MAÇLAR…

Hemen hemen 1. Lig'e çıkmasına kesin gözüyle bakılan lider Sakaryaspor, deplasmanda Etimesgut Belediyespor'a konuk olurken, 1461 Trabzon FK ise Çorum FK deplasmanına gidecek. Bodrumspor sahasında Ankaraspor'u konuk ederken, Sivas Belediyespor ise sahasından Adıyaman FK ile kozlarını paylaşacak. Afjet Afyonspor deplasmanda Kahramanmaraşspor'la karşılaşırken, Bayburt Özel İdarespor ise sahasında Niğde Anadolu FK'yı ağırlayacak. İnegölspor deplasmanda Sarıyer'e konuk olurken, Diyarbekirspor ise Serik Belediyespor deplasmanına gidecek. Gruptaki bir diğer maçta Turgutluspor sahasında bir altındaki Ergene Velimeşespor ile karşı karşıya gelecek.

bölgegazetesi