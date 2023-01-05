Vanspor'lu Furkan, Edirnespor'a kiralandı

Ligin ikinci devresine Antalya'da yaptığı kampla sıkı bir şekilde hazırlanan Vanspor, bir yandan kadrosunu güçlendirmeye çalışırken, bir yandan da iç transferde bazı futbolcularla yollarını ayırmaya devam ediyor. Dış transferde daha önce Emre Oymak'ı kadrosunu katan Vanspor, birçok futbolcuyla da görüşmelerini sürdürüyor.

Van temsilcisi yeni gelecek olan futbolculara yer açmak ve gelişimini daha iyi yapması için Furkan İnce'yi sezon sonuna kadar Edirnespor'a kiraladı. 2020-2021 futbol sezonunda Vanspor'la profesyonel sözleşme imzalayan Furkan İnce, Kırmızı- Siyahlı forma altında toplamda 25 maça çıktı. Vanspor formasıyla 473 dakika sahada kalan Furkan İnce, 1 asist katkısında bulundu.

10 numara mevkiinde top koşturan 23 yaşındaki genç futbolcu bu sezon ise Vanspor forması altında 11 resmi maçta forma giydi. Sezon sonuna kadar 3. Lig 1. Grupta mücadele eden Edirnespor'a kiralanan Furkan İnce, ligin ilk devresinde Vanspor forması altında ligde Uşakspor, Kırşehir Futbol Spor Kulübü, Kocaelispor, Diyarbekirspor, İskenderunspor, Kırklarelispor, Zonguldak Kömürspor, 1461 Trabzon FK, Fethiyespor, Pazarspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 23 Elazığspor maçlarında forma giydi.

KAMP ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Vanspor, ikinci devre hazırlık çalışmaları kapsamında Antalya'da kamp çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor. 25 Aralık'ta kamp çalışmalarına start veren Van temsilcisi, yaptığı çalışmalarla güç depolamaya devam ediyor. Devre arası çalışmaları kapsamında Antalya'da kamp çalışmalarını sürdüren Vanspor, 2 etap şeklinde burada yapacağı çalışmalarla lige hazırlanıyor.

Van temsilcisi, ikinci devrenin ilk maçında deplasmanda oynayacağı Pazarspor maçına kadar burada güç depolayacak. Vanspor'da devre arası kamp çalışmalarının yanı sıra transfer edilecek olan yeni futbolcularla ikinci yarıda daha bir performans ortaya konulması hedefliyor. Kadrosunu güçlendirmek için birçok futbolcuyla görüşmelerini sürdüren Van temsilcisi, bu futbolcuları Antalya'da süren kampa yetiştirmek için yoğun bir mesai harcıyor. Ümit Bozkurt teknik sorumluluğunda Antalya'da çalışmalarını sürdüren Vanspor, burada birkaç hazırlık maçı da yapacak. 21 gün sürecek olan kamp çalışmaları 2 etap halinde tamamlanacak.

15 Ocak Pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Pazarspor maçına kadar Antalya'da kalacak olan Van temsilcisi, kamp çalışmalarını tamamladıktan sonra, Rize'ye geçecek. Antalya Gloria Sports Arena Hotel tesislerinde Teknik Direktör Ümit Bozkurt sorumluluğunda ikinci yarı hazırlıklarını sürdüren Kırmızı-Siyahlı, ekip günde çift idmanla lige sıkı bir şekilde hazırlanıyor. Isınma ve yenileme hareketleriyle başlayan antrenmanlar, dar alanda gerçekleştirilen top kapma çalışmalarıyla sürerken, dayanıklılık koşuları ile tamamlanıyor. Zaman zaman salon çalışmalarıyla güç depolayan Vanspor, ikinci devreye sıkı bir şekilde hazırlanıyor.

Van Bölge Gazetesi