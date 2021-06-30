Vanspor Kulüp Başkanı Servet Yenitürk İstifa Etti!

Bölge Gazetesi'nin haberine göre; Son günlerde bakanlıktan da destek aldıklarını, morallerinin yerinde olduğunu belirten Yenitürk, "Vanspor'u evladımız gibi gördük, çok fedakârlık yaptık, Ama bazı kesimler bize iftiralar attı. Biz de artık dayanamaz bir noktaya geldik ve görevimizden ayrılıyoruz. Buyursunlar, gelip takımı sahiplensinler" dedi.

Başkan Yenitürk, tesislerde gazetecilerle bir araya geldi.

Özellikle Van Ticaret ve Sanayi Odası eski başkanı Zahir Kandasoğlu'nun kendisiyle ilgili yaptığı haksız eleştirilere değinen Yenitürk, "Zahir Kandaşoğlu, bizim bu takımı bırakmayacağımızı iddia ediyor. İşte bırakıyoruz. Gelip yönetsinler" dedi.