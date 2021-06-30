Vanspor Kulüp Başkanı Servet Yenitürk İstifa Etti!
Vanspor Kulüp Başkanı Servet Yenitürk, son güne kadar Vanspor'u yönetmek için çabaladıklarını, yeni bir yönetim de oluşturduklarını, ancak haksız ve sıkıntılı eleştirilerden dolayı istifa ettiklerini açıkladı.
Bölge Gazetesi'nin haberine göre; Son günlerde bakanlıktan da destek aldıklarını, morallerinin yerinde olduğunu belirten Yenitürk, "Vanspor'u evladımız gibi gördük, çok fedakârlık yaptık, Ama bazı kesimler bize iftiralar attı. Biz de artık dayanamaz bir noktaya geldik ve görevimizden ayrılıyoruz. Buyursunlar, gelip takımı sahiplensinler" dedi.
Başkan Yenitürk, tesislerde gazetecilerle bir araya geldi.
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