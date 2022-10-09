Vanspor Karacabey'e 2-0 Yenildi!
TFF 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden temsilcimiz Vanspor Futbol Kulübü, deplasmanda karşılaştığı Karacabey Belediyespor'a 2-0 mağlup oldu.
TFF 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden temsilcimiz Vanspor Futbol Kulübü, deplasmanda Karacabey Belediyespor ile karşılaştı.
Karacabey M. Fehmi Gerçeker Stadı'nda saat 19:00'da başlayan maç, ev sahibi takımın 2-0'lık galibiyetiyle sonuçlandı.
Ümit Bozkurt yönetiminde ilk maçına çıkan Vanspor, 38. Dakikada Devrim Taskaya ve 47. Dakikada Uğur Mustafa Türk'ün kaydettiği gollerle 2-0 mağlup oldu.
Ligde çıktığı 9 karşılaşmada 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 yenilgisi bulunan Vanspor, 10 puanla 13. sırada yer alıyor.
Maç sonrası sosyal medya üzerinden paylaşım yapan Vansporlu taraftarlar, "Demekki sorun Zeki Yılmaz'da değilmiş. Futbolcularda ruh yok, bu futbolcularla 1. lig hayal" gibi yorumlarda bulundu.
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|9
|18
|2. Beşiktaş
|9
|18
|3. Konyaspor
|9
|18
|4. Fenerbahçe
|8
|17
|5. Başakşehir
|7
|17
|6. Galatasaray
|8
|17
|7. Trabzonspor
|8
|16
|8. Kayserispor
|9
|13
|9. Gaziantep FK
|9
|12
|10. Kasımpaşa
|8
|12
|11. Alanyaspor
|9
|9
|12. Giresunspor
|8
|8
|13. İstanbulspor
|8
|8
|14. Ankaragücü
|8
|7
|15. Antalyaspor
|8
|7
|16. Hatayspor
|8
|7
|17. Karagümrük
|8
|6
|18. Sivasspor
|8
|4
|19. Ümraniye
|9
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|8
|17
|2. Keçiörengücü
|8
|15
|3. Pendikspor
|8
|15
|4. Bodrumspor
|8
|14
|5. Samsunspor
|8
|13
|6. Boluspor
|7
|12
|7. Bandırmaspor
|7
|12
|8. Sakaryaspor
|8
|12
|9. Manisa FK
|7
|11
|10. Rizespor
|6
|9
|11. Tuzlaspor
|8
|9
|12. Erzurumspor
|7
|9
|13. Adanaspor
|8
|8
|14. Göztepe
|7
|8
|15. Gençlerbirliği
|7
|6
|16. Altay
|7
|6
|17. Altınordu
|7
|6
|18. Ö.K Yeni Malatya
|8
|3
|19. Denizlispor
|8
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|9
|24
|2. M.City
|9
|23
|3. Tottenham
|9
|20
|4. Chelsea
|8
|16
|5. M. United
|8
|15
|6. Newcastle
|9
|14
|7. Brighton
|8
|14
|8. Bournemouth
|9
|12
|9. Fulham
|9
|11
|10. Liverpool
|8
|10
|11. Brentford
|9
|10
|12. Everton
|9
|10
|13. West Ham United
|9
|10
|14. Leeds United
|8
|9
|15. Crystal Palace
|8
|9
|16. Aston Villa
|8
|8
|17. Southampton
|9
|7
|18. Wolves
|9
|6
|19. Leicester City
|9
|4
|20. Nottingham Forest
|8
|4