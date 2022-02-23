Vanspor, Kahramanmaraş'ı eli boş gönderdi

Rakiplerin birbiriyle mücadele ettiği haftada Maraş’ı konuk eden Van temsilcisi, zorlu mücadeleyi kazanarak, hanesine 3 puan daha yazdırmayı başardı. Vanspor, Erhan Altın teknik sorumluluğunda sahaya; Onur Tekin, Barış Gök, Barış Sağır, Oktay Aydin, Uğur Adem Gezer, İsmet Kavuştu, Miraç Acer, Kubilay Akyüz, Ali Aydemir, Mehmet Özdıraz ve Emrah Tacir onbiri ile çıktı.

Kahramanmaraşspor ise, Sinan Yücer teknik sorumluluğunda sahaya; Yasin Davuş, Hebat Alan, Emre Özkan, Deniz Yılmaz, Ömer Faruk Gümüş, Mehmet Güven, Halil İbrahim Esen, Okan Saraçoğlu, Özcan Atalay, Yakup Ramazan Zorlu ve Can Erdem onbiri ile çıktı. Van Atatürk Şehir Stadyumu'nda saat 13.00'te başlayan karşılaşmayı Yiğit Arslan, Ahmet Şimşek, Muhammed Yıldızı ve Murat Ercan hakem dörtlüsü yönetti. İlk yarıda gol sesi çıkmadı ve iki takım da soyunma odasına 0-0 eşitlikle gitti.

60. dakikada Vanspor 1-0 öne geçti. Miraç'ın ortasında kalecinden seken topu önünde bulan Kubilay Akyüz, fileleri havalandırarak takımını 1-0 öne geçirdi. Maçta başka posizyon olmadı ve Vanspor attığı tek gol ile Kahramanmaraşspor'u 1-0 mağlup ederek puanını 48'e çıkardı. bölgegazetesi