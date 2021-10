Vanspor, Kahramanmaraş'a Konuk Oluyor

Adana Ceyhan İlçe Stadyumu'nda saat 14.00'te başlayacak olan mücadeleyi, Efe Tanrıverdi, Mustafa Tosun, Mehmet Dura ve Gürel Uzuner hakem dörtlüsü yönetecek. Vanspor ligde oynadığı maçlarda 5 galibiyet, 2 beraberlik alarak 17 puan toplamayı bilirken, rakip filelere gönderdiği 14 gole karşılık, kalesinde 6 gol gördü. Zayıf rakip Kahramanmaraşspor ise oynadığı 7 karşılaşmada hiç puan alamazken, rakip ağları 3 kez sarsarken, kalesinde ise 20 gol gördü. Vanspor, 17 puanla üçüncü sırada yer alırken, rakip Kahramanmaraşspor ise 0 puanla son sırada yer alıyor.

MAÇ TRT KURDİ'DEN TAKİP EDİLEBİLECEK

Vanlı taraftarlar, bu hafta oynanacak olan Kahramanmaraşspor ile Vanspor maçını TRT Kurdî'den takip edecek. Yayın kalitesinden dolayı taraftarların yoğun rağbet gösterdiği TRT Kurdî Pazar günü Adana'da oynanacak olan Kahramanmaraşspor ile Vanspor maçını canlı olarak izleme imkânı bulacak.

GRUPTAKİ DİĞER MAÇLAR NELER?

Lider Sivas Belediyespor sahasında dördüncü sıradaki Bodrumspor'u konuk ederken, ikinci sıradaki Hekimoğlu Trabzonspor ise deplasmanda yedinci sıradaki Sakaryaspor'un konuğu olacak. Beşinci sıradaki Ankaraspor deplasmanda on sekizinci sıradaki Turgutluspor'un konuğu olurken, altıncı sıradaki Bayburt Özel İdarespor ise sahasında bir altındaki Çorum FK'yı ağırlayacak. Dokuzuncu sıradaki İnegölspor, deplasmanda on dokuzuncu sıradaki Ergene Velimeşe'nin misafiri olurken, onuncu sıradaki Somaspor, deplasmanda on dördüncü sıradaki Serik Belediyespor'la karşı karşıya gelecek. On birinci sıradaki Afjet Afyonspor sahasında on yedinci sıradaki Adıyaman FK'yı konuk ederken, on ikinci sıradaki Sarıyer deplasmanda bir altındaki Başkent Temsilcisi Etimesgut Belediyespor'un konuğu olacak. On beşinci sıradaki Diyarbekirspor ise on altıncı sıradaki Niğde Anadolu FK'yı konuk edecek.

kaynak:bölgegazetesivan