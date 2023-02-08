Vanspor Heyeti Deprem Bölgesine Gidiyor

Bitexen Vanspor Futbol Kulübü heyeti, depremzedelere yardım için yola koyuldu. Kulüp Başkanı Feyat Kıyak, başkan yardımcısı Gökhan Hanoğlu, sportif direktör Ali Kurt, kulüp menajeri Osman Yıldırgan ve kulüp müdürü Batuhan Özaltın ile birlikte yola çıktı. Bir kısım yaşam malzemesi ve gıda malzemesi ile yola çıkan Vanspor heyeti, deprem bölgesinde 3 gün boyunca sıcak yemek dağıtımı yapacak.