Vanspor, Hekimoğlu Trabzon maçının hazırlıklarını tamamladı

Uğur Tunçdemir - WanHaber Özel / Trabzon

TFF 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden temsilcimiz Silahtaroğlu Vanspor Futbol Kulübü, ligin 17. Haftasında deplasmanda karşılaşacağı Hekimoğlu Trabzon maçının hazırlıklarını tamamladı.

Silahtaroğlu Vanspor FK, Trabzon’da teknik direktör Turgay Karatekin’in yönetiminde son antrenmanını Hekimoğlu Trabzonspor tesislerinde gerçekleştirdi. Yaklaşık 1 saat 30 dakika süren antrenman; ısınma ve koordinasyon ve kondisyon çalışmalarıyla son buldu.

WanHaber.com’a açıklamalarda bulunan Vanspor FK Teknik Direktörü Turgay Karatekin 2 futbolcunun sakatlığının devam ettiğini ve 7 futbolcunun sarı kart sınırında olduğunu söyledi. Karatekin, “Yaklaşık 2 haftadır takımın başındaki görevimi sürdürüyorum. Bu süreçte ben takımı, takımda beni tanıdı. Elimizdeki mevcut kadro ile profesyonel bir iş çıkarmaya çalışıyoruz. Yakup Demir ve M. Şirin Soydan sakat. 7 Futbolcumuz sarı kart sınırında. Takım olarak son antrenmanımızı yapıp kampa girdik. Hekimoğlu Trabzon maçına çok sıkı hazırlandık ve bu maçtan 3 puanla dönmeyi hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.