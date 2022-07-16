Vanspor FK’da 3 transfer birden!

İç transferde 10 futbolcuyla sözleşme yenileyen Vanspor FK, dış transfer kapsamında 3 futbolcuyla anlaşmaya vardı. Vanspor FK, 3. Lig 1. Grup ekibi olan Edirnespor forması giyen 25 yaşındaki stoper Furkan Saki, 2. Lig Beyaz Grup ekibi Sivas Belediyespor formasını terleten 23 yaşındaki Mustafa Aydın ve 3.Lig 1.Grup ekibi Karaköprü Belediyespor’da forma giyen İsa Baltacı ile anlaşmaya vardı.



Furkan Saki, Edirnespor ile toplam 2037 dakika forma giymiş, 5 kez ise sarı kart görmüştü. Saki, 23 kez ilk 11’de oyuna başlamıştı.



Mustafa Aydın, Sivas Belediyespor ile geçtiğimiz sezon 31 kez forma giymiş ve toplam 1309 dakika oyunda kalmıştı.



İsa Baltacı ise Şanlıurfa ekibi olan Karaköprü Belediyespor ile 30 maça çıkmış ve toplam 2100 dakika oyunda kalmıştı.

Havadis