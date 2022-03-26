Vanspor FK Çorum Fk maçı canı izle!

Kırmızı- Siyahlılar bugün saat 14.00'te sahasında Çorum FK ile karşı karşıya gelecek. Geçtiğimiz hafta deplasmanda karşılaştığı ve 1-0 geriye düştü maçta Sarıyer ile 1-1 berabere kalan Vanspor, Çorum FK maçını kazanarak, çıkışını sürdürmeyi hedefliyor.