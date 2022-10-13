Vanspor, Etimesgut'u konuk ediyor

Pazar günü deplasmanda Karacabey Belediyespor'a 2-0 mağlup olan Kırmızı-Siyahlı takım, Cumartesi günü sahasında oynayacağı Etimesgut Belediyespor maçını kazanmak istiyor.

Ligde oynadığı 9 maçta, 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan Van temsilcisi, Cumartesi günü saat 13.00'te sahasında oynayacağı zorlu maçı kazanarak, puanını 13'e yükseltmek istiyor. Teknik Direktör Ümit Bozkurt sorumluluğunda Şahabettin Özarslaner Spor Tesisleri'nde Etimesgut Belediyespor maçının hazırlıklarını yoğun bir tempoda sürdüren Van temsilcisi, zorlu maçtan 3 puanla ayrılmak istiyor.

Geçtiğimiz hafta yeni teknik direktör Ümit Bozkurt yönetiminde çıktığı Karacabey Belediyespor maçını 2-0 kaybeden Van temsilcisi, sahasında konuk edeceği Etimesgut Belediyespor'u mağlup ederek, haftayı 3 puanla kapatmayı hedefliyor. Van temsilcisi Cumartesi günü oynayacağı zorlu maçı kazanarak, bir sonraki hafta deplasmanda karşılaşacağı GMG Kastamonuspor maçı öncesi moralini üst seviyeye çıkarmayı hedefliyor.

Zorlu mücadele Cumartesi günü saat 13.00'ta Van Atatürk Şehir Stadyumu'nda oynanacak. Zorlu mücadeleyi Necati Selçuk, Furkan Ulu, Haydar Avcı ve Taner Tuncer hakem dörtlüsü yönetecek.

GRUPTA DİĞER MAÇLAR…

Vanspor'un grubunda 22 puanla liderlik koltuğunda bulunan İskenderunspor, sahasında 19 puanla üçüncü sırada yer alan Karacabey Belediyespor'u konuk ederken, 21 puanla ikinci sırada yer alan Kocaelispor ise deplasmanda 1461 Trabzon FK ile karşı karşıya gelecek. 16 puanla dördüncü sırada yer alan Bucaspor 1928 deplasmanda Uşakspor'a konuk olurken, 16 puanla beşinci sırada yer alan Ankara Demirspor ise, Adıyaman FK deplasmanına gidecek. Serik Belediyespor, son sırada Pazarspor'un konuğu olurken, Zonguldak Kömürspor sahasında GMG Kastamonuspor'u misafir edecek. Kırklarelispor sahasında Diyarbekirspor'u konuk ederken, Fethiyespor ise sahasında Kırşehir Futbol Spor Kulübü ile karşı karşıya gelecek. Gruptaki son maçta ise, Balıkesirspor sahasında Sarıyer ile karşılaşacak.

Vanbölgegazetesi