Vanspor, Ergene Velimeşespor deplasmanında

Sıkıntılı kongre süreçlerinden dolayı rakiplerinden daha geç kampa giren ve bu yönüyle ligin ilk birkaç haftasında sıkıntılar yaşayabileceği değerlendirmeleri yapılan Silahtaroğlu Van Spor FK, ilk 3 haftayı 7 puan gibi önemli bir grafikle geride bıraktı. İlk 3 haftada 2 galibiyet ve zor deplasmandan da 1 beraberlikle ayrılan Van Spor FK, 7 puanla ligde 5. sırada bulunuyor. Liderle arasında sadece 2 puan fark bulunan Van Spor FK, zirve ortaklığını sürdürmek için Ergene Velimeşe Spor deplasmanından da istediğini alarak dönmenin hesaplarını yapıyor.

Ligin ilk maçında kendi sahasında Adayıman 1954 Spor'la karşılaşan ve rakibini 2 – 1 mağlup eden Van Spor FK, 2. hafta maçında da zorlu deplasmanda Afjet Afyonspor ile karşılaştı ve rakibi karşısında iyi mücadele ederek sahadan 2 – 2'lik beraberlikle ayrıldı. 3. hafta maçında da Van Spor bu kez sahasında Diyarbekir Spor A.Ş.'yi ağırladı. Bu maçta da önemli bir performans ortaya koyan Van Spor FK, sahadan 3 – 1'lik galibiyet ve 3 puanla ayrılan taraf oldu. Van Spor FK, şimdi de pazar günü deplasmanda karşılaşacağı ligin 4. hafta maçı olan Ergene Velimeşe Spor'u da mağlup ederek puanını 10'a yüksletmek ve üst sıralardaki yerini korumak istiyor. Bu amaçla çalışmalarını gerçekleştiren Van Spor FK'de hedef, yakalanan çıkışı devam ettirebilmek.

MAÇIN HAKEMLERİ

Ergene Velimeşe Spor ile Silahtaroğlu Van Spor FK arasında oynanacak olan maç Pazar günü saat 16.00'da başlayacak. Müsabaka, Mustafa Kemal Atatürk Stadyumu'nda oynanacak. Maçı orta hakem Hamit Basık yönetecek. Yardımcı hakemliklerini Mahmut Gülle ve Necmi Demir'in yapacağı maçta 4. hakem olarak da Erhan Kaya görev alacak.

HAFTANIN DİĞER MAÇLARI

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 4. haftanın diğer maçları şu takımlar arasında oynanacak;

Turgutluspor – Çorum FK

Adıyaman Futbol Kulübü A.Ş. - Hekimoğlu Trabzon

Niğde Anadolu FK – İnegölspor

Kahramanmaraşspor A.Ş. - An Zentrum Bayburt Özel İdare Spor

Etimesgut Belediyespor – Sivas Belediye Spor

Serik Belediyespor – Sarıyer

Sakaryaspor A.Ş. - Bodrumspor A.Ş.

Afjet Afyonspor – Ankaraspor

Diyarbekir Spor A.Ş. - Somaspor.

PrestijGazetesi