Vanspor Dayanışma Gecesi Düzenleyecek

Van'ın profesyonel ligdeki tek temsilcisi olan Vanspor Futbol Kulübü, kentteki bir otelde birlik, beraberlik ve dayanışma gecesi düzenliyor. Geceye Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı'nın yanı sıra ilçe kaymakamları ve belediye başkanları, STK temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkili isimleri ve iş insanları katılacak.

Vanspor'a destek gecesi 15 Eylül Perşembe akşamı Double Tree By Hilton Hotel'de saat 19:30'da yapılacak.