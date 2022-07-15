Vanspor'da yeni sezon hazırlıkları başladı

Vanspor'da beklenen transfer sessizliği sonunda bozuldu.

VAN'DA SPOR 15.07.2022, 23:34
Vanspor'da yeni sezon hazırlıkları başladı

Vanspor'da beklenen transfer sessizliği sonunda bozuldu. Yönetim kurulu başkanı Mehmet Avcı ve asbaşkan Akın Dinçer'in ayrılmasından sonra Vanspor'da başkanlığa Yavuz Kuşan, asbaşkanlığa ise Yunus Emre Aykaç getirildi. 20 Temmuz'daki kongre için yetkiyi alan yeni yönetim takımın hazırlık sürecinde kaldıkları yerden devam edecekleri yönünde açıklama yaptı. O açıklamanın ardından yeni sezon hazırlıklarının başlayacağı ifade edilirken, hazırlık kampının başlangıcı için 15 Temmuz tarihi açıklandı. Geçen zaman içerisinde taraftar gözünü transferlere ve yeni sezon hazırlığına çevrildi. İddialar ve tartışmaların gölgesinde geçen süre içerisinde yönetim hummalı bir çalışma süreci yürütürken beklenen hamle bugün itibariyle gerçekleşti. Daha önce kaptan Barış Gök ve Mehmet Özdıraz'ın ayrıldığı Vanspor'da gün içerisinde ise Oktay Aydın'ın ayrılık haberi geldi. Ardı ardına gelen ayrılık haberlerinden sonra taraftarın endişeli bekleyişi gelen resmi açıklamalar ile son buldu.

VANSPOR'DA YENİ SEZON HAZIRLIĞI RESMEN BAŞLADI, BEKLENEN İMZALAR ATILDI

Vanspor tarafından yapılan açıklamada iç transferde on isim ile imza atıldığı açıklandı. İşte o açıklama: !Kulübümüz, yeni sezon iç transferler çalışmaları kapsamında 10 oyuncumuzla sözleşme yeniledi. Futbolcularımıza şanlı armamız altında başarılı bir sezon diliyor ve yeniden merhaba diyoruz. Futbolcularımız; Emrah Tacir, Uğur Adem Gezer, Barış Sağır, Miraç Acer, Sedat Komi, Onur Tekin, Sabri Can ile imzalar atıldı, İlimizde yaşanan uçak seferleri problemlerinden dolayı futbolcularımız Hamza Küçükköylü, Uğur Can, Oktay Gürdal daha sonra takımımıza katılacaklardır."

İŞTE YENİ TRANSFERLER

Kulüp tarafından yapılan açıklamada yeni transferler şu sözlerle duyruldu: "Kulübümüz, en son Edirne Spor forması giyen başarılı futbolcu Furkan Saki, Sivas Belediye Spor forması giyen başarılı futbolcu Mustafa Aydın ve Karaköprü Belediye Spor forması giyen başarılı futbolcu İsa Baltacı ile anlaşma sağladı." Şehrivan

#vanspor #vanspor fk
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