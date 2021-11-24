Vanspor'da imzalar atıldı

TFF 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Silahtaroğlu Vanspor, teknik direktör Saffet İşler ile yollarını ayırdı. Saffet İşler’in yerine futbolcu Turgay Karatekin getirildi. İmza töreni Yönetim Kurulu Üyemiz Türkmen Kaya ve Futbol Şube Sorumlusu Erkan Avseren’in katılımıyla gerçekleşti.