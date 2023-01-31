Vanspor'da dikkat çeken detay
TFF 2. Lig Kırmızı Grupta yer alan temsilcimiz Bitexen Vanspor FK, son haftalarda sergilediği form grafiği ile dikkatleri üstüne çekmeyi başardı. Son 9 maçında mağlubiyet yüzü görmeyen Vanspor’da dikkat çeken ilginç detay…
Mehmet Salih Giyci - WanHaber
TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden temsilcimiz Bitexen Vanspor FK, 22. Hafta maçları geride kalırken 40 puan toplayarak 5. Sıradaki yerini korudu. Son 9 haftada mağlubiyet yüzü görmeyen Vanspor, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik alarak ligin en formda takımı konumunda bulunuyor.
Ümit Bozkurt yönetiminde çıktığı son 6 maçının ilk yarılarını 0-0’lık skorla geçen Vanspor, ikinci yarılarını kritik galibiyetlerle kapatmayı başardı. Ve bu alanda farklı bir istatistik oluşturmuş oldu.
17. Haftada Vanspor, 1928 Bucaspor’la oynadığı karşılaşmanın ilk yarısını 0-0’lık skorla kapattı. İkinci yarıda açılan Vanspor, 80. Dakikada Sedat Komi’nin attığı golle 1-0 kazandı.
18. Haftada Utaş Uşakspor’la oynadığı karşılaşmanın ilk yarısını 0-0’lık skorla kapattı. İkinci yarıda sahneye çıkan Vanspor, 53. Dakikada Hasan Bilal 80 ve 90. Dakikada Uğur Can’la bulduğu gollerle maçı 3-1 kazandı.
19. Haftada Balıkesirspor’a konuk olan Vanspor, karşılaşmanın ilk yarısını 0-0’lık skorla kapattı. İkinci yarıda 56. Dakikada Uğur Can 80. Dakikada Hasan Bilal 83. Dakikada Emrah Tacir’in attığı gollerle maçı 3-0 kazandı.
20. Haftada Rize’de karşılaştığı Pazarspor maçının ilk yarısını 0-0’lık skorla kapatan Vanspor, ikinci yarıda 51. Dakikada Furkan Saki 74. Dakikada Uğur Can’ın ayağından bulduğu golle maçı 2-0 kazandı.
21. Haftada Vanspor’un kendi evinde konuk ettiği Fethiyespor maçının ilk yarısı 0-0’lık skorla bitti. İkinci yarıda 62. Dakikada Hasan Bilal 68. Dakikada Şahan Akyüz’ün kendi kalesine attığı golle Vanspor, maçı 2-0 kazandı.
22. Haftada 1461 Trabzon maçının ilk yarısını 0-0’lık skorla kapatan Vanspor, ikinci yarıda da kalesini gole kapatarak maçı beraberlikle tamamladı.
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