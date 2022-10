Vanspor'da Batuhan'ın aldığı para miktarı konuşuluyor

TFF 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden ve 11 puanla on üçüncü sırada yer alan Vanspor'da forvet olarak transfer edilen, ancak istenen verimi gösteremeyen Batuhan Karadeniz ile yollar ayrılırken, Batuhan'ın aldığı 1 milyon 700 bin TL konuşulmaya devam ediyor. Batuhan Karadeniz 2 ay önce transfer olduğu Vanspor'da bir türlü istenen oyunu sergileyememiş, idmanlarda da yeterli performansı ortaya koyamamıştı.

Futbol kariyerinde toplam 15 takım formasını terleten forvet Batuhan Karadeniz gittiği her takımda futboluyla değil, davranışlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Kırmızı siyahlı takımda da beklentileri karşılayamayan Batuhan ile yollar ayrıldı. Yaklaşık olarak 69 gün önce Vanspor'a transfer edilen Karadeniz, kimi Vanspor taraftarını memnun ederken, kimi taraftarlar tarafından ise, boş transfer yorumlarına maruz kalmıştı.

Son dönemlerde oynadığı takımlarda fazla forma şansı bulamayan ve takıma katkı sunamayan Batuhan Karadeniz, Vanspor'a da beklenen katkıyı sağlayamadı. Vanspor Futbol Kulübü tarafından sözleşmesi feshedilen Batuhan Karadeniz, Vanspor'dan 1 milyon 700 bin TL kazanırken, bu parayı Vefa Grup Başkanı Veysel Ürüm'ün karşıladığı ileri sürülüyor.

VANSPOR GALİBİYETİ UNUTTU

2. Lig Kırmızı Grupta oynadığı son 5 maçta galip gelemeyen Vanspor, liderle arasındaki puan farkını 11'e çıkardı. Ligin altıncı haftasında deplasmanda Kırklarelispor ile 1-1 berabere kalan Vanspor, bir sonraki hafta deplasmanda karşılaştığı İskenderunspor'a 1-0 mağlup olmaktan kurtulamamıştı. Ligin 8. Haftasında sahasında konuk ettiği Diyarbekirspor ile 1-1 berabere kalan Van temsilcisi, bir sonraki hafta deplasmanda konuk olduğu Karacabey Belediyespor'a ise 2-0 mağlup olmuştu.

Geçtiğimiz Cumartesi günü ise sahasında Etimesgut Belediyespor ile 1-1 berabere kalan Van temsilcisi, oynadığı son 5 maçta 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Ligde oynadığı 10 maçta 2 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan kırmızı siyahlı takım, attığı 9 gole karşılık kalesinde 10 gol gördü. Vanspor, 11 puanla on üçüncü sırada yer alıyor.

KARACABEY, İSKENDERUNSPOR'UN LİDERLİK SERİSİNE SON VERDİ

Kırmızı siyahlı takımın grubunda 9 haftadır liderlik koltuğunda oturan İskenderunspor, sahasında karşılaştığı Karacabey Belediyespor'a 1-0 mağlup olarak, liderlik koltuğunu rakibine kaptırdı. İskenderunspor'u 1-0 mağlup eden Bursa temsilcisi, 22 puan +10 averajla liderlik koltuğuna oturdu. Sahasında ikinci mağlubiyetini alan İskenderunspor 22 puan, +7 averajla ikinci sıraya geriledi.

1461 Trabzon FK'ya deplasmanda 3-0 mağlup olan Kocaelispor 21 puanla üçüncü sırada yer alırken, deplasmanda Uşakspor'u 2-1 yenen Bucaspor 19 puan +8 averajla dördüncü sıradaki yerini korumuş oldu. Deplasmanda grubun son sırasındaki Pazarspor'u 2-0 ile geçen Serik Belediyespor 19 puan +4 averajla beşinci sırada yer alırken, haftayı 3-0'lık Kocaelispor galibiyetiyle kapatan 1461 Trabzon FK ise 17 puan +5 averajla altıncı sırada tamamladı. Evinde Kastamonuspor'u 1-0 yenen Zonguldak Kömürspor 17 puan +2 averajla yedinci, Adıyaman FK'ya 2-1 mağlup olan Ankara Demirspor ise 16 puan +5 averajla sekizinci sırada bulunuyor. Evinde Diyarbekirspor'u 2-1 yenmeyi başaran Kırklarelispor haftayı; 16 puan +1 averajla dokuzuncu, Van'dan puanla dönen Etimesgut Belediyespor ise 13 puan +5 averajla haftayı onuncu sırada bitirdi.

Evinde Kırşehir Futbol Kulübü'nü 3-2 Fethiyespor 13 puan -2 averajla on birinci sıraya yükselirken, deplasmanda Balıkesirspor ile 1-1 berabere kalan Sarıyer ise on ikinci sıradaki yerini korudu. Vanspor FK evinde kaybettiği iki puandan dolayı 11 puanla on üçüncü sıradaki yerinde kalırken, haftayı mağlubiyetle kapatan Kastamonuspor da 11 puan -1 averajla on dördüncü sırada yer aldı.

Adıyaman Futbol Kulübü 10 puanla on beşinci, Kırşehir Futbol Spor Kulübü 8 puan -3 averajla on altıncı, Balıkesirspor 8 puan-8 puanla on yedinci sırada yer aldı.

