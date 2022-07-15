Vanspor'da ayrılıklar devam ediyor

2. Lig Kırmızı Grupta mücadele edecek olan Vaspor'da yaprak dökümü sürüyor. Kırmızı- Siyahlılarda başarılı futbolcular tek tek başka takımlarla anlaşmaya devam ediyor. Daha önce birçok başarılı futbolcusunu başka kulüplere kaptıran Van temsilcisi, son olarak Oktay Aydin ve Emrah Tacir'i de başka takımlara kaptırdı.

Kulüp Başkanı Mehmet Avcı ve As Başkan Akın Dinçer'in görevi bırakmasının ardından, geçtiğimiz yıl Sakaryaspor'un 1. Lig'e çıkmasında büyük emekleri olan ve Vanspor ile prensip anlaşmasına varan Teknik Direktör Ercüment Coşkundere de bu istifaları öne sürerek, prensip anlaşmasını bozmuştu. Bu olayların yaşanmasının ardından takımın başarılı futbolcularından Mehmet Özdıraz da bunu görevi bırakmaları öne sürerek Vanspor'dan ayrılan ilk isim olmuştu. Başarılı futbolcu Mehmet Özdıraz'ın ayrılık kararı ile şoka giren Van temsilcisi, bir hafta sonra ise 4 yıl Vanspor'un formasını başarılı bir şekilde terleten ve büyük emekler harcayan Barış Gök'ün ayrılık haberiyle sarsıldı.

Geçtiğimiz sezon 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden ve topladığı 66 puanla ligi altıncı sırada tamamlayan Vanspor'da, yeni sezon öncesi ayrılan oyuncular, kendilerine yeni takımlar bulmaya devam ediyor. Son olarak Vanspor'un başarılı sporcusu Barış Gök, Tuzlaspor ile kaleci Aydın Bağ, Şanlıurfaspor ile Furkan Polat, Etimesgut Belediyespor ile el sıkışırken, takım kaptanlarından Oktay Aydin'in Ankara Demirspor ile Emrah Tacir'in ise Afjet Afyonspor ile anlaştı.

Geçtiğimiz sezon Vanspor'da forma giyen birçok futbolcu takımdan ayrılırken, Vanlı futbolcuların haricindeki diğer futbolcuların da alacaklarının ödenmediği gerekçesi ile Vanspor'u TFF'ye şikâyet ettiği öğrenildi. 2021-2022 futbol sezonunda yaklaşık olarak 30 milyon TL harcayan ve topladığı 66 puan +9 averajla ligi altıncı sırada tamamlayan Vanspor'da, yeni sezon öncesi karamsarlık devam ediyor. Yeni sezon öncesi nasıl bir yol izleneceği merak konusu olurken, başarılı futbolcular ise tek tek takımdan ayrılmaya devam ediyor. Önümüzdeki Çarşamba günü olağanüstü kongreye gidecek olan Van temsilcisinde, yeni başkanın kim olacağı ve yeni sezon öncesi hedefin ne olacağı merak konusu oldu. 2022-2023 futbol sezonunda da 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele edecek olan Vanspor'un grubunda diğer takımlar transfer çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürürken, Kırmızı- Siyahlılarda sessizlik devam ediyor.

Bölgegazetesi