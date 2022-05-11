Vanspor'da 13 futbolcunun sözleşmesi sona erdi

2021-2022 futbol sezonunda 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden ve oynadığı 38 maçlık periyotta 18 galibiyet, 12 beraberlik ve 8 mağlubiyet alan Vanspor'da 13 futbolcunun sözleşmesi sona ererken, 14 futbolcunun sözleşmesi ise devam ediyor. Sezon başında kümede kalmaya kurulan ve devre arasında yapılan takviyelerle üst sıraları zorlamayı başaran Vanspor, averaj farkıyla play-off'a gidememişti. Sezon içerisinde zaman zaman sancılı süreçler yaşayan Van temsilcisi, sezonu 66 puan +9 averajla altıncı sırada tamamladı.

Play-off'u averaj farkıyla Bayburt Özel İdarespor'a kaptıran Van temsilcisi bu sezon oynadığı 38 maçta 18 galibiyet, 12 beraberlik ve 8 mağlubiyet alırken, attığı 55 gole karşılık kalesinde ise 46 gol görmüştü. Play-off'un kapısından dönen Vanspor'da tüm gözler, 2022-2023 sezonuna çevrildi. Hangi futbolcularla sözleşme imzalanarak, yeni yönetim nasıl oluşacak soruları merak ediliyor.

2022-2023 futbol sezonu öncesi Van temsilcisinde 13 futbolcusunun sözleşmesi sona ererken, 14 futbolcunun sözleşmesi ise devam ediyor. Van temsilcisinde, Aydın Bağ, Onur Tekin, Mete Yıldız, İsmet Kavuştu, Barış Gök, Ogün Özçiçek, Taha Gür, Fatih Somuncu, Furkan Polat, Oktay Aydin, Emrah Tacir, Ali Aydemir ve İsa Nalbant'ın sözleşmesi sona ererken, Uğur Adem Gezer, Aras Aydın, Miraç Acer, Oktay Gürdal, Barış Sağır, Mehmet Yurdakul, Mehmet Özdıraz, Furkan İnce, Kubilay Akyüz, Sabri Can, Bahtiyar Yılmaz, İlvan Ak, Hivan Özkurt, Sedat Komi, Hamza Küçükköylü, Uğur Can, Yusuf Şengüler ve Erken Kıyag'ın ise sözleşmeleri devam ediyor.

Bölgegazetesi