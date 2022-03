Vanspor, Çorumspor'u konuk ediyor

TFF 2. Lig Kırmızı Grupta 31. hafta müsabakaları hafta sonu oynanacak. Cumartesi günü saat 14:00’da sahasında Çorumspor’u konuk edecek olan Silahtaroğlu Vanspor hazırlıklarına devam ediyor.

Ligde oynadığı 30 maçta 15 galibiyet, 9 beraberlik, 6 mağlubiyetle 54 puanla dördüncü sırada play-off statüsünde yer alan Kırmızı Siyahlı temsilcimiz rakip fileleri 43 kez havalandırırken kalesinde 36 gol gördü.

Rakibi Çorumspor ise 30 maçta 13 galibiyet, 9 beraberlik, 8 mağlubiyetle 48 puanla yedinci sırada bulunurken, rakip fileleri 43 kez havalandırıp kalesinde 28 gol gördü. Silahtaroğlu Vanspor, Çorumspor’u yenerek play-off statüsündeki yerini korumak istiyor.

GRUPTAKİ DİĞER KARŞILAŞMALAR

Grupta oynanacak diğer maçlarda 68 puanla liderlik koltuğunda oturan Sakaryapor deplasmanda 50 puanla altıncı sırada yer alan Afjet Afyonspor’u konuk ederken, 64 puanla ikinci sırada bulunan 1461 Trabzonspor sahasında 53 puanla beşinci sırada yer alan Sivas Belediyespor’u konuk edecek.

57 puanla üçüncü sırada yer alan Bodrumspor evinde 36 puanla on ikinci sırada bulunan Etimesgut Belediyespor’u konuk ederken, 54 puanla dördüncü sırada yer alan temsilcimiz Silahtaroğlu Vanspor, 48 puanla yedinci sırada yer alan Çorumspor’la karşılaşacak.

48 puanla sekizinci sırada yer alan Bayburt Özel İdarespor deplasmanda 43 puanla on birinci sırada bulunan Ankaraspor’a konuk olurken, 48 puanla dokuzuncu sırada bulunan Somaspor evinde 32 puanla on beşinci sırada yer alan Sarıyerspor’la karşılaşacak.

45 puanla onuncu sırada bulunan İnegölspor sahasında 17 puanla sonuncu sırada küme düşme hattında yer alan Kahramanmaraşspor’u ağırlarken, 33 puanla on üçüncü sırada bulunan Serik Belediyespor deplasmanda 17 puanla on dokuzuncu sırada küme düşme hattında bulunan Niğde Anadoluspor’la karşılaşacak.

32 puanla on dördüncü sırada bulunan Diyarbekirspor sahasında 27 puanla on sekizinci sırada yer alan Ergene Velimeşespor’u konuk ederken, 29 puanla on altıncı sırada bulunan Adıyamanspor sahasında 28 puanla on yedinci sırada yer alan Turgutyluspor’u ağırlayacak.

Tüm karşılaşmalar 26 Mart Cumartesi günü saat 14:00’da başlayacak.

Vansesi