Vanspor, Balıkesirspor'u 3 golle geçti

TFF 2. Futbol Ligi Kırmızı Grupta mücadele eden temsilcimiz Vanspor, ilk devrenin son maçında deplasmanda Balıkesirspor'u 3-0 mağlup etti.

Ev sahibi Balıkesirspor sahaya; Yiğithan Kır, Birol Parlak, Sedat Dursun, Kağan Kayalı, Ayberk Kaygısız, Görkem Altun, Doğa İşeri, Oğuzhan Aynaoğlu, Sedat Yiğit Kurnaz, Hüseyin Karabey ve Berk Tosun ilk onbiriyle çıktı.

Vanspor ise Ümit Bozkurt teknik sorumluluğunda sahaya; Haydar Yılmaz, Furkan Saki, Erkul Küçük, Alihan Kubalas, Uğur Adem Gezer, Umut Sözen, Emrah Tacir, Muhammed Ali Doğan, Hasan Bilal, Barış Sağır ve Uğur Can ilk onbiri ile çıktı.

Balıkesir Atatürk Stadı’ndaki karşılaşmayı; Alim Kandemir, Mehmet Kuru ve Haydar Avcı hakem üçlüsü yönetti.

İki takımın da kazanmak için sahaya çıktığı karşılaşma, saat 14:00'te başladı.

Maçın ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlandı.

56. dakikada Vanspor'da Uğur Can takımını öne geçiren golü kaydetti:0-1

80. dakikada Hasan Bilal Vanspor'un ikinci golünü kaydetti:0-2

82. dakikada Emrah Tacir'in attığı golle Vanspor farkı üçe çıkardı:0-3

Maçta başka gol olmadı ve Vanspor rakibini 3-0 mağlup ederek, ilk devreyi galibiyetle kapattı. VanBölgeGazetesi