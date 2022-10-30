Vanspor, Ankara Demir'i tek golle devirdi

Geçtiğimiz hafta deplasmanda karşılaştığı GMG Kastamonuspor'u 1-0 mağlup ederek, 5 haftalık galibiyet hasretine son veren Vanspor, bu çıkışını Ankara Demirspor maçında da sürdürdü.

Sahasında konuk ettiği Ankara Demirspor karşısında maç boyunca üstün bir futbol ortaya koyan Van temsilcisi, 65. dakikada Uğur Can'ın ayağından bulduğu golle sahadan 1-0 galip ayrılan taraf oldu.

Ligde oynadığı 12 maçta, 4 galibiyet, 5 beraberlik, 3 mağlubiyet alan Kırmızı- Siyahlılar, puanını 17'ye yükseltti.

Vanspor Ümit Bozkurt teknik sorumluluğunda sahaya; Haydar Yılmaz, Alihan Kubalas, Uğur Adem Gezer, Miraç Acer, Erkul Küçük, Barış Sağır, Muhsin Yıldırım, Muhammed Ali Doğan, Emrah Tacir, Uğur Can ve Yaser Hacımustafaoğlu onbiri ile çıktı.

Konuk Ankara Demirspor ise, Vanspor’un eski hocalarından Serhat Gülpınar teknik sorumluluğunda sahaya; Ömercan Avci, Hüseyin Eren Bektaş, Abdullah Çelik, Serkan Sözmen, Harun Aydın, Mert Örnek, Mervan Yusuf Yiğit, Mücahit Can Akçay, Oktay Aydin, Kadir Taşoğlu ve Alperen Kuyubaşı onbiri ile çıktı.

Van Atatürk Şehir Stadyumu'nda saat 13.00'te başlayan karşılaşmayı Safa Yılmaz, Şenol Bektaş, Efe Kurtuluş ve Sezer Yalçın hakem dörtlüsü yönetti.

İlk yarıda iki takımın da karşılıklı atakları sonuçsuz kaldı.

65. dakikada sağ kanattan atak geliştiren Vanspor, Muhsin'in ortasında arka direkte topla buluşan Uğur, kafasıyla topu ağlarla buluşturdu ve takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

75. dakikada Ankara Demirspor'da Kadir Taşoğlu, Uğur Can'a yaptığı sert hareketten dolayı direkt kırmızı kart gördü.

Maçta başka gol ve önemli atak olmayınca Vanspor, sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu.

Van Bölge Gazetesi