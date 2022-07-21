Vanspor'a Sahip Çık Hashtagı TT Oldu
Vanspor'a gönül vermiş taraftarlar tarafından açılan #Vannsporasahipçık hashtagı Twitter gümdeminde TT oldu.
Vanspor Futbol Kulübü'nün dün gittiği olağanüstü kongre başkan adayı çıkmamasından ve yeteri çoğunluğun sağlanmamasından dolayı 1 Ağustos 2022 tarihine ertelenmişti. Kongrede konuşan Vanspor FK Başkanı Yavuz Kuşan, siyasilerden, bürokrasiden ve iş insanlarından destek istemişti. Herhangi bir desteğin çıkmamasından dolayı Twitter'da bir hashtag başlatan Vanspor FK, Van'ın en büyük marka değeri olan Vanspor'a sahip çıkılmasını istedi. Kısa süre içinde binlerce kişi tarafından paylaşılan #VansporaSahipÇık hashtagı Twitter gündeminde TT oldu.
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