Vanspor 3 hazırlık maçını da kazandı

İkinci devre hazırlıkları kapsamında Antalya'da güç depolayan ve hafta sonu deplasmanda Adıyaman FK'ya konuk olacak olan Vanspor, çalışmalarını sıkı bir şekilde sürdürüyor. İç transferde bazı futbolcularla yollarını ayıran, bir yandan da dış transferde görüşmelerini sürdüren Van temsilcisi, ikinci devre hazırlıkları kapsamında son hazırlık maçını da oynadı.

İlk hazırlık maçında Karatay Termal 1922 Konyaspor'u 2-1 mağlup, ikinci hazırlık maçında Çarşambaspor'u 1-0 mağlup eden Van temsilcisi, son hazırlık maçında ise Zonguldak Kömürspor'u 1-0 mağlup etmeyi başardı.

Antalya'da yoğun bir tempoda çalışmalarını sürdüren Vanspor, hazırlık maçlarından ortaya koyduğu performans ile umut verdi. Tüm futbolcuların şans bulduğu hazırlık maçını, Vanspor Kulüp Başkanı Mehmet Avcı ve yönetim kurulu üyeleri de izledi.

İki takımın da kıyasıya mücadele ettiği maçı Kırmızı-Siyahlılar 1-0 kazanırken, maçın tek golü Kubilay Akyüz'den geldi.

İkinci devre hazırlıkları kapsamında Antalya'da kamp çalışmalarını sürdüren Vanspor'da, bir yandan da transfer görüşmeleri sürüyor. Kırmızı- Siyahlılar, şuana kadar eski futbolcusu Barış Sağır, Uğur Can ve Miraç Acer'i kadrosuna katarken, iç transferde ise 9 futbolcu ile yollarını ayırdı.

Eksik olan bölgeler için önemli futbolcularla görüşmelerini sürdüren Vanspor, bu transferleri biran önce noktalamak istiyor. Bu kapsamda birçok futbolcu ile görüşmelerini sürdüren Van temsilcisi, bazı futbolcularda son aşamaya geldi.

Devre arası transfer çalışmalarını yoğun bir tempoda sürdüren Van'ın tek profesyonel takımı, anlaşma sağlanan futbolcuları açıklarken, bazı futbolcularla da imza aşamasına geldi. Adıyaman FK maçına kadar eksik bölgelere transfer yapılması beklenirken, bazı isimlerin ise hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.

Antalya kampı kapsamında aerobik, devamlılık, ağırlık ve kuvvet çalışmalarıyla ikinci yarıya sıkı bir şekilde hazırlanan Vanspor, bu kapsamda 3 hazırlık maçı oynadı. İkinci devrenin ilk maçında 16 Ocak'ta deplasmanda Adıyaman FK'ya konuk olacak olan Vanspor, maç tarihine kadar Antalya'da güç depolamaya devam edecek.

Adıyaman maçına kadar eksik olan bölgelerine gerekli transferleri yapmayı planlayan Van temsilcisinde çalışmalar devam ediyor. Antalya'da sıkı bir çalışma yapan Vanspor, son hazırlık maçında Zonguldak Kömürspor'u da 1-0 mağlup etmeyi başardı.

Öte yandan Bodrumspor’dan ayrılan Vanlı futbolcu Medeni Bingöl ile temasların sürdüğü ve kısa bir süre içerisinde anlaşmaya varılacağı iddia ediliyor. Van Bölge Gazetesi