Vanspor, 2 basamak yükseldi

Son haftalarda istediği sonuçları alamayan Van temsilcisi, konuk ettiği Diyarbekirspor karşısında da 1 puanla yetinmek zorunda kaldı. Lider İskenderunspor karşısında alınan mağlubiyetin ardından teknik direktör Zeki Yılmaz ile yollarını ayıran Van temsilcisi, yardımcı antrenör Murat Yıldırım sorumluluğunda çıktığı Diyarbekirspor maçını da kazanamadı.

Maçta iki takımda ilk yarıda vasatı aşamazken, Vanspor ikinci yarıya hızlı başladı ve Ömer Faruk Gümüş'ün ceza alanı dışından kaydettiği golle rakibi karşısında 1-0 öne geçmişti. 85. dakikaya kadar skor üstünlüğünü elinde bulunduran Van temsilcisi, bu dakika gelişen Diyarbekirspor atağında Doğan Karakuş'un golüne engel olamadı ve sahadan 1 puanla ayrılmak zorunda kaldı.

Son maçlarda skor üstünlüğünü eline almasını rağmen skoru koruyamayan Van temsilcisi sahadan istediği sonuçlarla ayrılamıyor. Diyarbekirspor karşısında da 1-0 öne geçen Van temsilcisi bu skor üstünlüğü koruyamamış ve sahadan 1 puanla ayrılmıştı. Vanspor, Diyarbekirspor karşısında aldığı beraberlikle puanını 10'a çıkarırken, grupta diğer maçların da tamamlanmasıyla dokuzuncu sıraya yükseldi.

LİDER İSKENDERUN 8'DE 7 YAPTI

Lider İskenderunspor deplasmanda karşılaştığı Kırklarelispor'u 2-0 mağlup ederek, 21 puanla liderliğini sürdürürken, oynadığı 8 maçta 7. galibiyetini almayı başardı. Deplasmanda Pazarspor'u 3-1'le geçen Kocaelispor, 18 puanla ikinci sırada yer alırken, evinde Sarıyer'i 3-1 mağlup eden Bucaspor 1928 ise, 16 puan +8 averajla üçüncü sıraya yükseldi. Zonguldak Kömürspor ile 0-0 berabere kalan Karacabey Belediyespor, 16 puan + 7 averajla dördüncü sıraya gerilerken, deplasmanda Fethiyespor'u 2-0 mağlup eden Ankara Demirspor ise 15 puanla beşinci sıraya yükseldi. Zonguldak temsilcisi 14 puanla altıncı sıraya gerilerken, evinde Kastamonuspor ile 1-1 berabere kalan 1461 Trabzon FK 13 puan +2 averajla yedinci sırada yer aldı.

Deplasmanda Uşakspor'u 1-0 mağlup eden ve puanını 13'e çıkaran Serik Belediyespor sekizinci sıraya yükselirken, evinde Diyarbekirspor ile 1-1 berabere kalan Vanspor ise, 10 puan +1 averajla dokuzuncu sıraya yükseldi. GMG Kastamonuspor 10 puanla onuncu sırada yer alırken, Kırklarelispor ise 10 puanla on birinci sırada kendisine yer buldu. Fethiyespor 10 puanla on üçüncü sırada yer alırken, deplasmanda Adıyaman FK ile 0-0 berabere kalan Etimesgut Belediyespor ise 9 puanla on üçüncü sırada yer aldı.

Deplasmanda Balıkesirspor'a 1-0 mağlup olan Kırşehir Belediyespor, 7 puan -2 averajla on dördüncü sırada yer alırken, Sarıyer ise 7 puan -3 averajla on beşinci sırada yer aldı. Haftayı 3 puanla kapatan Balıkesirspor, 7 puan -7 averajla on altıncı sıraya yükselirken, haftayı tek puanla kapatan Adıyaman Futbol Kulübü ise, 6 puanla on yedinci sırada kendisine yer buldu. Grupta son üç sırada ise, 5 puanlı Diyarbekirspor, 3 puanlı Uşakspor ve 1 puanlı Pazarspor bulunuyor.

